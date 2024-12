Ende der Duldung Freier Dienstverträge für Persönliche Assistenz durch die ÖGK mit 1. 1. 2025 angekündigt

Die diesbezügliche Information hat BIZEPS leider erst 4. Dezember 2024 von einer Steuerberatungskanzlei erhalten. Inzwischen haben sich schon andere Kund:innen und eine weitere Steuerberatungskanzlei gemeldet.

In der E-Mail wird die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) zitiert. Wir geben die Zitate auszugsweise wieder:

„Ein freies Dienstverhältnis liegt vor, wenn Dienstleistungen in wirtschaftlicher, nicht aber in persönlicher Abhängigkeit erbracht werden. Persönliche Abhängigkeit liegt im Wesentlichen bei Bindungen an Arbeitsort und Arbeitszeit, Kontroll- und Weisungsbefugnis des/der Dienstgeber/in sowie persönlicher Arbeitspflicht vor. Da bei persönlicher Assistenz anzunehmen ist, dass die Tätigkeit zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort persönlich erbracht werden muss, ist persönliche Assistenz in der Praxis in Form eines freien Dienstverhältnisses nicht vorstellbar.“

„Wird die Tätigkeit hingegen in persönlicher Abhängigkeit erbracht, ist ein echtes Dienstverhältnis zu melden.“

Diese Fakten sind bekannt, doch die ÖGK ergänzt: „In der Vergangenheit wurde die Anmeldung von freien Dienstverhältnissen im Privathaushalt aufgrund eines Erlasses des Sozialministeriums teilweise akzeptiert, da dieser Erlass jedoch nicht mehr gültig ist, kann diese Verwaltungspraxis nicht mehr aufrechterhalten werden.“

Die ÖGK wendet sich daher mit folgender Aufforderung an die Steuerberatungskanzlei:

Wir dürfen Sie daher ersuchen, ihre Verwaltungspraxis bis spätestens mit 01.01.2025 umzustellen und zukünftig die entsprechend richtigen Meldungen zu erstellen.

Der rechtliche Hintergrund

Die Steuerberatungskanzlei erklärt den Sachverhalt in ihrem E-Mail: „Für die Prüfung der Fördervoraussetzungen, sind ausschließlich die auszahlenden Stellen [Anm. d. R.: der FSW als Fördergeber] zuständig. Für die Beurteilung, ob ein echtes- oder freies Dienstverhältnis vorliegt, ist jedoch die ÖGK verantwortlich.“

Die ÖGK stellt unmissverständlich in dem vorliegenden Schriftverkehr klar: “Für Fragen der An-/Abmeldung der persönlichen Assistenten zur Sozialversicherung ist jedoch die ÖGK zuständig.“

Das heißt: Nur die ÖGK entscheidet, ob sie Freie Dienstnehmer:innen in der Persönlichen Assistenz akzeptiert. Erstmals seit 1997 hält die ÖGK eindeutig (und in mehreren Schreiben unmissverständlich) fest: Ab 01.01.2025 wird das „Wegschauen“ der ÖGK beendet.

Die Steuerberatungskanzlei verweist auf die einschlägige Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, die auch seit Jahren in unserer Online-Broschüre verlinkt ist.

Wir müssen daher erneut darauf hinweisen

Wir raten dringend davon ab, Freie Dienstverhältnisse abzuschließen und empfehlen – wenn irgendwie möglich – bestehende Freie Dienstverhältnisse in echte Dienstverhältnisse (Anstellungen) umzuwandeln.

Bei der Umsetzung der rechtlichen Schritte und Vorgaben im Arbeitgeber:innenmodell unterstützen vor allem die Steuerberatungskanzleien.