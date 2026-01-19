ENIL veröffentlicht ein Handbuch mit praktischen Tipps zu Gründung und Führung von Zentren für Selbstbestimmtes Leben

Es soll sowohl neue Zentren für Selbstbestimmtes Leben beim Aufbau von Kapazitäten und der Sicherstellung ihrer Nachhaltigkeit unterstützen als auch bereits bestehenden Organisationen neue Ansätze liefern.



ENIL

Das European Network on Independent Living (ENIL) präsentiert ein praktisches Handbuch für die Arbeit als Interessenvertretung und die Führung von Zentren für Selbstbestimmtes Leben

Was ist ein Zentrum für Selbstbestimmtes Leben?

Was sind seine Aufgabengebiete?

Nach welchen Leitsätzen und Prinzipien arbeitet es?

Was muss man bei der Gründung und bei der Arbeit in einem Selbstbestimmt-Leben-Zentrum beachten?

Das European Network on Independent Living (ENIL) hat ein Handbuch veröffentlicht, das diese und andere Fragen rund um Interessenvertretung und Selbstbestimmt-Leben-Zentren beantwortet.

Es ist gedacht für Menschen mit Behinderungen, Organisationen und politische Entscheidungsträger:innen.

Es soll sowohl neue Zentren für Selbstbestimmtes Leben beim Aufbau von Kapazitäten und der Sicherstellung ihrer Nachhaltigkeit unterstützen als auch bereits bestehenden Organisationen neue Ansätze liefern.

Ein weiterer Teil des Handbuchs widmet sich dem Thema der mehrfachen und sich überschneidenden Formen von Diskriminierung, auch Intersektionalität genannt.

Es wird aufgezeigt, in welchen Bereichen Organisationen das Thema Intersektionalität in ihrer Arbeit berücksichtigen müssen und wie sie es nutzen können.

Weiteres Handbuch in Planung

Der letzte Teil des Handbuches ist eine Umfrage. Das Europäische Netzwerk für Selbstbestimmtes Leben (ENIL) führt diese Umfrage durch, um aktuelle Informationen über die Rolle von Zentren für Selbstbestimmtes Leben bei der Unterstützung von Menschen mit Behinderungen in ganz Europa zu sammeln.

Die Ergebnisse werden in ein aktualisiertes Handbuch zur Gründung und zum Betrieb eines Zentrums für Selbstbestimmtes Leben einfließen, das die Vorteile solcher Zentren hervorhebt und bewährte Verfahren aus ganz Europa vorstellt.

Sowohl die Umfrageergebnisse als auch das überarbeitete Handbuch werden auf der ENIL-Website frei verfügbar sein, um Menschen mit Behinderungen und ihre Organisationen bei der Stärkung der Bewegung für Selbstbestimmtes Leben zu unterstützen.

Mit dem aktuellen Handbuch möchte ENIL zeigen, dass jeder Mensch mit Behinderung das Recht hat, ein selbstbestimmtes Leben in Würde und Freiheit in der Mitte der Gesellschaft zu führen.

Siehe: ENIL