Enquete im burgenländischen Landtag zum Thema Menschen mit Behinderungen

Die Behindertenpolitik in Burgenland muss sich großen Herausforderungen stellen. Der Handlungsbedarf ist bei der Enquete am 30. Jänner 2019 von Expertinnen und Experten nachdrücklich aufgezeigt worden.

Auf Initiative der ÖVP, den Grünen und dem parteifreien Abgeordneten Gerhard Steier fand am 30. Jänner 2019 im Landtag eine ausführliche Diskussion zur Behindertenpolitik im Burgenland statt. (Video-Zusammenfassung der Enquete)

Die ÖVP und die Grünen fordern eine Änderung der Behindertenpolitik; ein Paradigmenwechsel in der Behindertenpolitik notwendig.

Burgenland hat in vielen Bereichen Aufholbedarf

„Grundsätzlich, glaube ich, sind wir uns alle einig, dass es darum geht, behinderten Menschen Gleichbehandlung zu gewähren“, stellte der burgenländische Soziallandesrat Norbert Darabos (SPÖ) fest. Doch der Weg dorthin ist noch weit und Burgenland in vielen Bereichen nur unterdurchschnittlich, dies wurde bei der Enquete mehrfach aufgezeigt.

Behindertenanwalt Hansjörg Hofer, Friederike Pospischil (Präsidentin der niederösterreichischen Lebenshilfe), Alexander Miklautz (Sozialministerium) sowie Jakob Schriefl (ÖZIV) beleuchteten unterschiedliche Aspekte der Behindertenpolitik und Herausforderungen, die das Land Burgenland noch vor sich hat.

Große Versäumnisse bei der Persönlichen Assistenz im Burgenland

„So ehrlich muss ich heute einfach sein: Ein gleichwertiges und selbstbestimmtes Leben ist für die meisten Menschen mit Behinderungen in unserem Bundesland derzeit nicht möglich“, hielt Jakob Schriefl vom ÖZIV-Burgenland in seiner beeindruckenden Rede vor dem Landtag fest.

Der ehemalige Schulsprecher der Handelsakademie in Mattersburg studiert nun Volkswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität.

Der 20jährige Burgenländer nutzt einen Rollstuhl und konzentrierte sich in seinen Darstellungen im Landtag auf das Thema Persönliche Assistenz und erzählte anhand von Beispielen wie schwierig es im Burgenland ist, diese Leistung zu erhalten. Nach monatelangen Verfahren ist es möglich 40 Stunden/Monat bewilligt zu bekommen.

In anderen Bundesländern – er nannte Wien – sei dies deutlich besser geregelt. Persönliche Assistenz ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich stark gefördert.

„Das bedeutet, dass wir in Österreich derzeit neun verschiedene Regelungen zum Thema Persönliche Assistenz in der Freizeit haben. Und lassen sie mich an dieser Stelle eines klar anmerken: Unter diesen neun Regelungen ist die burgenländische Lösung derzeit leider keine herzeigbare“, streicht Jakob Schriefl hervor.

Wie geht es weiter?

Was erwartet er sich nun als Ergebnis der Enquete, fragte BIZEPS beim ihm nach.

„Ich erhoffe mir, dass die Enquete ein erster Schritt zu einem Umdenken in der burgenländischen Behindertenpolitik sein wird“, zeigt sich Jakob Schriefl optimistisch und ergänzt: „Man muss weg vom bloßen Rechenstift und hin zu neuen Lösungen unter Einbindung von betroffenen ExpertInnen.“