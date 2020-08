Erfolg: AMS-Algorithmus von Datenschutzbehörde untersagt

Per E-Mail teilen

Die Datenschutzbehörde hat per Bescheid die flächendeckende Einführung des AMS-Algorithmus im Jahr 2021 untersagt. Auch die Weiterführung des Testbetriebs in der jetzigen Form ist daher nicht möglich, berichtet der Kurier.

„Begründet wird die Entscheidung mit dem Fehlen von gesetzlichen Grundlagen für das so genannte ‚Profiling‘ von Arbeitslosen“, informiert der Kurier. Der AMS-Algorithmus soll arbeitslose Menschen in 3 Kategorien einteilen und leitet dann hohe, mittlere und niedrige Arbeitsmarktchancen davon ab.

Die Datenschutzbehörde zeigt auf, dass nicht nur die gesetzlichen Grundlagen fehlen sondern auch Handlungsanweisungen, damit nicht eine „routinemäßige Übernahme“ von Computervorgaben durch die Beraterinnen und Berater des AMS erfolgt. Es gebe auch keine Folgeabschätzung so eines AMS-Algorithmus.

Die Kritik an dem AMS-Algorithmus ist nicht neu. Die Volksanwaltschaft und die Behindertenanwaltschaft meldeten sich ebenso, wie Behindertenorganisationen. Darin wurde schnell ein „Paradebeispiel für Diskriminierung“ gesehen.

Im Juni 2020 startete die Grundrechts-NGO epicenter.works gemeinsam mit anderen Organisationen darunter auch BIZEPS – Zentrum für Selbstbestimmtes Leben eine Petition um den AMS-Algorithmus zu stoppen.

Entscheidung der Datenschutzbehörde wird begrüßt

„Nun liegt es an der Politik – konkret an der Bundesregierung bestehend aus ÖVP und den GRÜNEN – dieses gesetzlose Handeln zu beenden. Bevor weitere Schritte geplant werden sollte nun erst ein Mal auf den Tisch gelegt werden, wie es zu diesem datenschutzrechtlichen Desaster gekommen ist und warum es nicht schon rechtzeitig von der Politik gestoppt wurde“, führt Martin Ladstätter, Obmann von BIZEPS – Zentrum für Selbstbestimmtes Leben aus und kündigt an: „Unser Kampf geht weiter; dieser Rückenwind hilft uns“.

In einer ersten Reaktion gegenüber BIZEPS hält Herbert Pichler, Präsident des Österreichischen Behindertenrats, fest: „Ich bin über die Entscheidung erfreut.“

„Die Datenschutzbehörde hat die richtige Entscheidung getroffen. Es verstößt gegen die Ziele der UN-BRK, wenn Menschen aufgrund von bestimmten Merkmalen für das AMS als Zielgruppe ausgesondert werden“, zeigt Christine Steger, Vorsitzende des BundesMonitoringausschusses auf und sie ergänzt: „Menschen mit Behinderungen sind am Arbeitsmarkt eine besonders vulnerable Gruppe: Sie sind doppelt so häufig armutsgefährdet und manifest arm – auch das eine unmittelbare Folge von fehlenden Möglichkeiten am Arbeitsmarkt.

