Überwindung von Barrieren: Rainer Zitelmanns Porträts von erfolgreichen Menschen mit Behinderung

Erfolgreiche Menschen mit Behinderung - ein Gespräch der inklusiven Redaktion Freak-Radio mit Rainer Zitelmann für den Podcast FreakCasters. Dieses Interview wurde am 21. Juni 2023 im Ö1 Inklusionspodcast ausgestrahlt.

„Wie viele berühmte Menschen mit Behinderung kennen Sie? Stephen Hawking, Ludwig van Beethoven, und wen noch? Doch es gibt eine Reihe von interessanten Persönlichkeiten, die ebenfalls eine Behinderung hatten oder haben …“, so fängt die neuesten Episode von Freak-Casters an.

Im Gespräch für den Podcast FreakCasters mit Sandra Knopp und Christoph Dirnbacher spricht Rainer Zitelmann über Erfolgsfaktoren und seine Recherche.

In seinem 2021 erschienenen Buch „Ich will: Was wir von erfolgreichen Menschen mit Behinderung lernen können“, porträtiert Rainer Zitelmann 20 berühmte Menschen mit Behinderung, sowohl international bekannte Persönlichkeiten wie Stephen Hawking und Ludwig van Beethoven, als auch weniger bekannte, wie die taubblinde US-amerikanische Buchautorin Helen Keller und den blinden Reisenden James Holman.

Ein Kapitel widmet sich auch Margarete Steiff, der Gründerin des berühmten Teddybären-Imperiums. Zitelmann, ein Autor mehrerer Motivationsbücher, wurde zu diesem Projekt inspiriert, als bei ihm selbst eine Augenerkrankung diagnostiziert wurde.

In einem Interview diskutiert er sowohl die Faktoren für Erfolg als auch den „Neidfaktor“, der sowohl erfolgreiche Menschen mit als auch ohne Behinderung begleitet. Das Buch ist im FinanzBuch Verlag erschienen.

