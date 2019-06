Erfolgreicher Disabled Access Day in Großbritannien

Beim Disabled Access Day, dem Tag eines barrierefreien Zugangs für alle, dreht sich in Großbritannien alles um einen Besuch an einem Ort, an dem Menschen mit Mobilitätseinschränkungen zuvor noch nie waren.

UK Ministry of Defence/Flickr

Es geht für diese Menschen darum, etwas Neues in einer Atmosphäre der Zusammenarbeit, der Sicherheit und des Spaßes auszuprobieren. Es geht darum, zu helfen, Orte, Gelegenheiten, Erfahrungen und überall einen herzlichen Empfang für alle zu schaffen.

Am Disabled Access Day 2019 – am 21. Juni – nahmen alle möglichen Orte und Räume teil. Schlösser, ein Kanalboot, Reitzentren, Museen, Galerien, ein Palast, ein Flughafen, ein Wasserpark, Straßenbahnen, Busse, Orte zum Verweilen und sogar Luftkissenfahrzeuge schlossen sich zusammen, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, neue Dinge zu versuchen und neue Erfahrungen zu sammeln.

Der Disabled Access Day 2019 hatte dieses Jahr eine andere Note. Zur Teilnahme luden Veranstaltungsorte ein, an die man denken sollte, wenn man Pläne schmiedet. Mit nur 1.200 von diesen in ganz Großbritannien und 250.000 Besuchern wurden dort Veranstaltungen für alle gemacht, Aktivitäten, Freizeit und Alltag inklusiv für alle organisiert.

An dem Tag haben 154 Plätze ihre Türen aufgemacht und Veranstaltungen angeboten, die vor allem ein herzliches Willkommen für alle Besucher boten. Und das trotz der Herausforderungen des Wetters, wie Schnee in Edinburgh und starke Winde und unruhige See auf dem Solent. Dennoch wagten sich über 13.000 behinderte Menschen und ihre Freunde und Familien auf die Mission, an diesem Tag etwas Neues zu entdecken.

Alle, die mehr über diese in Großbritannien bewährte Veranstaltung erfahren möchten, mit den auf Ansprüche von Menschen mit Behinderungen eingehenden Angeboten, können hier (in englischer Sprache) weitere Details zum Disabled Access Day 2019 nachlesen.