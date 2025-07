Eröffnung des ParaSportzentrums der AUVA im Rehabilitationszentrum Häring: Ein Meilenstein für den Behindertensport

Per E-Mail teilen

Am 27. Juni 2025 fand die feierliche Eröffnung des neuen ParaSportzentrums der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) im Rehabilitationszentrum Häring statt.

AUVA / Martin Vandory

Das Zentrum, das in enger Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Paralympischen Committee (ÖPC) und dem Österreichischen Behindertensportverband (ÖBSV) entwickelt wurde, setzt einen neuen Maßstab für die Verbindung von Rehabilitation und Leistungssport.

Das ParaSportzentrum verfolgt das Ziel, Menschen mit Querschnittlähmung, Amputation und anderen schweren Verletzungen auf ihrem Weg in den Para-Sport nachhaltig zu begleiten und zu fördern. Ob durch gezieltes Scouting, individuelles Training und Unterstützung auf Spitzenniveau – im Rehabilitationszentrum Häring wird Para-Sport großgeschrieben.

Mit modernsten Trainingsmöglichkeiten und einem speziell abgestimmten medizinischen Angebot wird den Sportler:innen eine ideale Grundlage geboten, um ihre Leistungspotenziale voll auszuschöpfen.

„Sport spielt eine zentrale Rolle im Rehabilitationsprozess. Er fördert nicht nur die körperliche Regeneration, sondern auch den mentalen und emotionalen Aufschwung unserer Rehabilitand:innen. Wir sind stolz darauf, dass der Grundstein für viele erfolgreiche Para-Sport-Karrieren in unseren Einrichtungen gelegt wurde. Wir möchten den Patient:innen eine Plattform bieten, um ihr Potenzial zu erkennen sowie auszuschöpfen und gleichzeitig das Bewusstsein für Para-Sport in der breiten Öffentlichkeit stärken“, so Mag. Alexander Bernart, Generaldirektor der AUVA.

Das traditionsreiche Rehabilitationszentrum Häring bietet durch seine zentrale Lage in Tirol und seine hochmodernen Trainingsanlagen, wie Turnsaal, Schwimmhalle und Außenbereiche, ideale Voraussetzungen für vielfältige Sportarten. Dies wird ergänzt durch spezialisierte medizinische und therapeutische Dienstleistungen, die auf die besonderen Bedürfnisse von Behindertensportler:innen abgestimmt sind.

ÖPC-Generalsekretärin Mag.a Petra Huber betont: „Das Para-Sportzentrum in Bad Häring stellt eine perfekte Symbiose von Rehabilitation und Sport dar. Die AUVA hat diesen innovativen Schritt gesetzt und es wird sich viel Positives daraus entwickeln.“

Julian Hadschieff, Präsident des ÖBSV fügt an: „In den AUVA-Rehabilitationszentren beginnt für viele nach einem Schicksalsschlag der Weg zurück in ein selbstbestimmtes Leben – begleitet von Sport, Fürsorge und individueller Förderung. Sie sind Orte der neuen Chancen, an denen Karrieren im Behindertensport ihren Anfang nehmen, Athlet:innen zu Vorbildern werden, Talente frühzeitig erkannt und gezielt entwickelt werden.“

Durch die Eröffnung des ParaSportzentrums werden die Möglichkeiten für talentierte Para-Sportler:innen zur Rehabilitation und sportlichen Entfaltung auf ein neues Niveau gehoben. Dies schafft die Grundlage, um den Weg für zukünftige Erfolge im Para-Sport zu ebnen.

In enger Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Paralympischen Committee und dem Österreichischen Behindertensportverband wird Bad Häring zu einem bedeutenden Leistungskompetenzzentrum, das Athlet:innen auf ihrem Weg zu Höchstleistungen unterstützt.

