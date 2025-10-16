Erste Nachbesserungen im Erwachsenenschutz beschlossen – weitere Schritte nötig

Nationalrat plant teilweise Rücknahme von Reformfehlern im Erwachsenenschutz
Im Sommer 2025 hatte eine Gesetzesänderung zu massiver Kritik geführt – nun plant der Nationalrat eine Korrektur. Ziel ist es, …
Nach der Kritik am Budgetbegleitgesetz zieht die Politik Konsequenzen; BIZEPS – Zentrum für Selbstbestimmtes Leben spricht von einem „wichtigen ersten Schritt“.
Der Nationalrat hat am 15. Oktober 2025 mit dem „Erwachsenenschutz-Anpassungsgesetz 2025“ auf Kritik aus der Zivilgesellschaft reagiert und erste Korrekturen an den umstrittenen Änderungen des Budgetbegleitgesetzes 2025beschlossen. Damit werden einige der Verschlechterungen im Erwachsenenschutzrecht wieder rückgängig gemacht.
„Es ist positiv, dass die Bundesregierung erkannt hat, dass die Reform aus dem Sommer negative Auswirkungen hatte – und nun nachbessert“, sagt Martin Ladstätter, Obmann von BIZEPS – Zentrum für Selbstbestimmtes Leben. „Das ist ein erster Schritt hin zu mehr Selbstbestimmung – aber noch kein umfassender Kurswechsel.“
Das Behindertenberatungszentrum BIZEPS mahnt weitere Schritte ein. „Manche im Sommer überhasteten Regelungen schwächen den Schutzstandard für die Betroffenen und stehen der vollen Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention entgegen“, so Ladstätter.
Die nun beschlossenen Änderungen zeigen, dass Dialog und Kritik Wirkung zeigen können. BIZEPS dankt den Beteiligten für die Einsicht.
„Die Weiterentwicklung des Erwachsenenschutzrechts muss jetzt im Rahmen der bestehenden Arbeitsgruppe im Justizministerium unter echter Partizipation der Betroffenen und Selbstvertretungsorganisationen erfolgen,“ fordert Ladstätter und führt aus: „Überhastete Schnellschüsse wie im Sommer 2025 dürfen sich nicht wiederholen – stattdessen braucht es eine sorgfältige, inklusive und nachhaltige Reform.“
Im Sommer 2025 hatte eine Gesetzesänderung zu massiver Kritik geführt – nun plant der Nationalrat eine Korrektur. Ziel ist es, …
Der Nationalrat sprach sich am 15. Oktober 2025 mehrheitlich für das „Erwachsenenschutz-Anpassungsgesetz 2025“ aus, durch das die betroffene Person, ihre …
Der Nationalrat hat am 15. Oktober 2025 mit dem „Erwachsenenschutz-Anpassungsgesetz 2025“ auf Kritik aus der Zivilgesellschaft reagiert und erste Korrekturen …
Keine Zustimmung der FPÖ gab es heute im Nationalrat zum Vorhaben der Regierung, Änderungen beim Erwachsenenschutzgesetz umzusetzen. FPÖ-Justizsprecher NAbg. Harald …
“Das neue Erwachsenenschutzgesetz schafft mit dem ‘Clearing’ für Betroffene, deren familiäres Umfeld oder Vertretungsvereine ein Instrument, um die Erwachsenenvertretung jederzeit …
„Österreichs öffentlicher Verkehr ist bereits zum größten Teil barrierefrei zugänglich“, erklärte Bundesminister Peter Hanke (SPÖ) im Sommer 2025. Eine Aussage, …
Der Österreichische Behindertenrat informiert im Newsletter vom 13. Oktober 2025 über einen Erfolg in Wien: In mehreren Bundesländern drohen derzeit …
Am 26. September 2024 wurde eine Gesetzesänderung im Wiener Kindergartengesetz beschlossen. Ziel dieser Gesetzesänderung ist es, die Inklusion von Kindern …
Der Nationalrat sprach sich am 15. Oktober 2025 mehrheitlich für das „Erwachsenenschutz-Anpassungsgesetz 2025“ aus, durch das die betroffene Person, ihre …
Keine Zustimmung der FPÖ gab es heute im Nationalrat zum Vorhaben der Regierung, Änderungen beim Erwachsenenschutzgesetz umzusetzen. FPÖ-Justizsprecher NAbg. Harald …
“Das neue Erwachsenenschutzgesetz schafft mit dem ‘Clearing’ für Betroffene, deren familiäres Umfeld oder Vertretungsvereine ein Instrument, um die Erwachsenenvertretung jederzeit …
Im Sommer 2025 hatte eine Gesetzesänderung zu massiver Kritik geführt – nun plant der Nationalrat eine Korrektur. Ziel ist es, …
„Gemeinsam setzen ÖVP, SPÖ und NEOS einen wichtigen Schritt im Bereich der Erwachsenenvertretung, der mehr Möglichkeiten für Betroffene schafft und …
Änderungen im Budgetbegleitgesetz 2025, die den vom Österreichischen Behindertenrat stark kritisierten Rückbau von Errungenschaften im Erwachsenenschutz zur Folge hätten, wurden …
Der Nationalrat hat am 15. Oktober 2025 mit dem „Erwachsenenschutz-Anpassungsgesetz 2025“ auf Kritik aus der Zivilgesellschaft reagiert und erste Korrekturen …
„Österreichs öffentlicher Verkehr ist bereits zum größten Teil barrierefrei zugänglich“, erklärte Bundesminister Peter Hanke (SPÖ) im Sommer 2025. Eine Aussage, …
Der Österreichische Behindertenrat informiert im Newsletter vom 13. Oktober 2025 über einen Erfolg in Wien: In mehreren Bundesländern drohen derzeit …
Am 26. September 2024 wurde eine Gesetzesänderung im Wiener Kindergartengesetz beschlossen. Ziel dieser Gesetzesänderung ist es, die Inklusion von Kindern …
Dabei müssen wir uns folgende zentrale Frage stellen: Wie gelingt es, aus Zeichen der Selbstbestimmung eine gelebte Wirklichkeit zu machen? …
„Dass Kindern mit Behinderungen der Bildungsweg erschwert wird, ist sowohl ein nationales als auch ein internationales Problem. Weltweit haben sie …
Barrierefreiheit sichtbar gemacht: Jede Woche ein Bild, das Erfolge feiert oder Hürden aufzeigt.
Dieser tastbare Plan stellt die Umgebung der Kathedrale von Barcelona dar und ermöglicht blinden Menschen sich zu orientieren. Vielen Dank …