Erste Rollstuhlnutzerin absolvierte erfolgreich einen suborbitalen Raumflug

Michaela Benthaus ist Luft- und Raumfahrtingenieurin und arbeitet bei der Europäischen Weltraumorganisation (ESA). Am 20. Dezember 2025 gab es eine Premiere in der Raumfahrt. Erstmals flog ein Rollstuhlfahrerin einen suborbitalen Raumflug.

Michaela Benthaus im Rollstuhl vor der Blue Origin Kapsel, und nochmals im Freien vor einer Blue Origin Rakete.
Blue Origin

Mit einem suborbitalen Flug von Blue Origin Mission NS-37 absolvierte die Deutsche Michaela Benthaus als erste Rollstuhlfahrerin erfolgreich einen Raumflug.

Der Flug der Mission NS-37  hätte eigentlich schon am 18. Dezember 2025 starten sollen, musste aber kurzfristig auf den 20. Dezember verschoben werden.

Die Mission mit der New-Shepard-Kapsel dauerte kaum eine Viertelstunde. Er führte die sechsköpfige Crew über die Kármán-Linie hinaus in die Schwerelosigkeit.

Hier kann man die gesamte Mission auf YouTube nachsehen.

Benthaus reiste ohne Rollstuhl und die Anpassungen an ihre Bedürfnisse fielen weit weniger umfangreich aus, als man vermuten würde. Sie beschränkten sich hauptsächlich auf Maßnahmen im Vorfeld des Fluges sowie in und aus der Kapsel zu kommen.

Siehe auch: Video über Michaela Benthaus von Blue Origin

