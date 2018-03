Erwachsenenschutzgesetz: Danke an Zivilgesellschaft und Behindertenorganisationen

Grüne begrüßen Finanzierungszusage für das Erwachsenenschutzgesetz und das Ende des unwürdigen schwarzblauen Schauspiels.

GRÜNE

Mit Erleichterung reagiert die Grüne Landtagsabgeordnete Sandra Krautwaschl auf die nun spät, aber doch erfolgte Finanzierungszusage zum Erwachsenenschutzgesetzes seitens der Bundesregierung: „Schön, dass das Chaos endlich ein Ende hat!“

Krautwaschl bedankt sich dabei „vor allem bei der Zivilgesellschaft und den vielen Behindertenorganisationen, die zwei Wochen lang intensiv um das Erwachsenenschutzgesetz und seine Finanzierung gekämpft haben.“

„Das Hin- und Herschieben rund um dieses im Vorjahr einstimmig (!) beschlossene Gesetz war mehr als verantwortungslos – endlich ist dieses unwürdige schwarzblaue Schauspiel beendet. Jahrelang wurde an dieser dringenden Reform des 30 Jahre alten Sachwaltergesetzes gearbeitet – statt wie bisher in einer oft entmündigenden Art und Weise Entscheidungen über behinderte Menschen durchzuziehen und sie in ihrer Entscheidungsfreiheit zu beschneiden, wurde ein Gesetz entwickelt, die dem heutigen Verständnis von Autonomie behinderter Menschen entspricht. Gut, dass die Bundesregierung nun überzeugt wurde, das Gesetz auch tatsächlich umzusetzen!“, so Krautwaschl.