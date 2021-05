Etikettenschwindel in Kärnten

Die Selbstbestimmt-Leben-Initiative in Kärnten (BMKz) ist verwundert über die Eröffnung eines Tageszentrums, das als inklusiv angepriesen wird. Der Inklusionsbegriff darf nicht missbraucht werden. Ein Kommentar.

BilderBox.com

„Das Tageszentrum, das wir hier in Brückl eröffnen, ist in zweierlei Hinsicht eine Novität: Zum einen ist es die erste inklusive Tagesstätte Österreichs. Zum anderen bietet es flexible Betreuungsmöglichkeiten an“, so preist das Land Kärnten ein neu eröffnetes Tageszentrum am 22. April 2021 an.

Ein solches Tageszentrum widerspricht allerdings der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK), sagt die Kärntner Selbstbestimmt-Leben-Initiative (BMKz).

Was ist daran inklusiv?

Ernst Kočnik (Obmann des BMKz) zeigt sich gegenüber BIZEPS „verwundert über die Eröffnung eines Tageszentrums, das als inklusiv angepriesen wird“.

„Das Land Kärnten bekennt sich mit seinem Landesetappenplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und damit auch zur De-Institutionalisierung und Inklusion. Daher ist die Eröffnung dieser segregierenden Pflegeeinrichtung nicht nachvollziehbar“, so das BMKz in einem Offenen Brief am 3. Mai 2021 an Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser und Landeshauptmannstellvertreterin Beate Prettner.

Zusätzlich bemerkt das BMKz an: Die Entscheidung über die Unterbringung in diesen Tageszentren sei vielfach nicht selbstbestimmt, sondern würde durch Angehörige getroffen werden.

Tageszentren basieren auf längst überholten Konzepten

Das BMKz weist weiteres darauf hin, dass der Grundsatz der UN-BKR die volle und wirksame Teilhabe und Inklusion in die Gesellschaft sei. Dies beinhalte, dass Dienstleistungen an die Bedürfnisse der Menschen angepasst sein müssen.

Ein Tageszentrum basiere auf dem längst überholten Konzept von sinnvoller Beschäftigung, in der Menschen mit Behinderungen sich an vorgegebene Strukturen anpassen müssen, zeigt das BMKz auf.

Anstatt des weiteren Ausbaus von institutionellen Pflege- und Betreuungseinrichtungen fordert sie, die UN-BRK ernst zu nehmen und alternative Wahlmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen zu schaffen.

Etikettenschwindel mit Begriffen

Das „inklusive“ Tageszentrum ist nicht das einzige Beispiel, wo Inklusion als Bezeichnung für eine ganz und gar nicht inklusive Einrichtung gebraucht wird. Sonderschulen bleiben Sonderschulen, auch wenn sie jetzt immer häufiger als Inklusive Schulzentren bezeichnet werden. Ein solches Beispiel wie in Kärnten, zeigt erneut, wie gerne man mit Begriffen wie Inklusion Etikettenschwindel betreibt.

Versprechungen wie die Umsetzung der UN-BRK oder inklusiver zu werden, machen sich immer gut in der Politik oder in Leitfäden für Länder. Sie verkommen aber zu Farce, wenn sie nicht nur nicht in praktisches Handeln umgesetzt, sondern missbraucht werden, um Sondereinrichtungen zu tarnen.

Also hört auf, Inklusion als modisches Schlagwort oder irreführende Bezeichnung für Sondereinrichtungen zu gebrauchen, sondern arbeitet aktiv daran, Inklusion gesamtgesellschaftlich in allen Bereichen, ohne Ausnahme, umzusetzen.