EU-Behindertenausweis: Durchbruch im Vorfeld der EU-Parlamentswahlen

Das Europäische Behindertenforum (EDF) feiert die heutige Einigung der EU-Institutionen - dem Europäischen Parlament, dem Rat der Europäischen Union und der Europäischen Kommission - über das vorläufige Abkommen zum EU-Behindertenausweis.

Diese Einigung, die nun kurz vor den anstehenden EU-Wahlen im Juni 2024 erzielt wurde, ebnet den Weg für die Abstimmung über den endgültigen Text des Ausweises noch vor Ende der aktuellen Legislaturperiode.

Dies stellt laut EDF einen bedeutenden Schritt dar, um den EU-Behindertenausweis (EU disability card) Wirklichkeit werden zu lassen.

Obwohl der EU-Behindertenausweis nur teilweise die Forderungen der Behindertenbewegung erfüllen wird, sind positive Aspekte hervorzuheben.

Darüber hinaus wurde ein Engagement der Europäischen Kommission erreicht, die bestehenden Lücken bezüglich der Freizügigkeit von Menschen mit Behinderungen, wie die Übertragbarkeit behinderungsbezogener Unterstützung bei einem Umzug in ein anderes EU-Land, weiter zu erforschen.

Dennoch gibt es Enttäuschungen darüber, dass einige Forderungen nicht aufgenommen wurden.

Es wird also wahrscheinlich noch längere Zeit dauern, bis es wirklich einen EU-Behindertenausweis gibt. Es war aber wichtig, dass diese Einigung noch vor der EU-Wahl erfolgte.

