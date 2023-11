EU-Behindertenausweis könnte Wirklichkeit werden

Per E-Mail teilen

Am 27. November 2023 hat der Rat der Europäischen Union eine wichtige Entscheidung zur Verbesserung der Mobilität und des Zugangs zu Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen in der EU getroffen.

Die EU-Mitgliedstaaten einigten sich am 27. November 2023 im Rat der EU auf die Einführung eines EU-weiten Behindertenausweises sowie einer EU-Behindertenparkausweises (EU disability card)​​.

Die Europäische Behindertenausweises dient als anerkannter Nachweis der Behinderung in der gesamten EU und soll gleichberechtigten Zugang zu Dienstleistungen ermöglichen.

Wie geht es weiter?

Der österreichische Sozialminister Johannes Rauch (GRÜNE) äußerte im Rat der EU die Hoffnung, dass die Richtlinie für den EU-Behindertenausweis noch in der ersten Hälfte 2024 unter der belgischen Ratspräsidentschaft verabschiedet wird.

Zuvor muss jedoch das Europaparlament seine Position festlegen, um anschließend die Verhandlungen zwischen Rat und Parlament zu beginnen.

Klaus Widl, Präsident des österreichischen Behindertenrats, äußerte sich zufrieden mit dem Beschluss des Rats, auch wenn einige Unterstützungsleistungen nicht in den finalen Kompromisstext aufgenommen wurden. Er äußert die Hoffnung, dass Österreich die Richtlinie so schnell wie möglich in nationales Recht umsetzen muss, sobald eine Einigung zwischen Rat und Parlament erreicht ist​​.

