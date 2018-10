EU hat Marrakesch-Vertrag ratifiziert

Per E-Mail teilen

Seit September 2016 ist der Marrakesch-Vertrag über die barrierefreie Aufbereitung und grenzüberschreitende Verbreitung von Büchern und Zeitschriften in Kraft. Am 1. Oktober hat die EU stellvertretend für ihre 28 Mitgliedsstaaten den Vertrag ratifiziert.

Damit wird er in drei Monaten europaweit in Kraft treten, wie der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) in seinem Newsletter dbsv-direkt mitteilt.

„In 43 Ländern weltweit gilt der Vertrag schon und nun endlich bald auch in Deutschland“, freut sich Wolfgang Angermann, Präsident der Europäischen Blindenunion.

„Mit der EU an Bord gewinnt der Marrakesch-Vertrag noch einmal enorm an Kraft.“ Seit mehr als zehn Jahren hat sich der DBSV für einen internationalen Vertrag eingesetzt, um die Bücherarmut für blinde und sehbehinderte Menschen zu beenden. Lange haben Rechtsstreitigkeiten und politische Verhandlungen die europäische Unterschrift verzögert. Jetzt wächst das Marrakesch-System um den größten Büchermarkt der Welt.

Mit dem Marrakesch-Vertrag können deutsche Leserinnen und Leser sich beispielsweise einen barrierefreien Roman von der argentinischen Tiflolibros-Bibliothek ausleihen oder ein barrierefreies englisches Lehrbuch aus Kanada bekommen.

Deutsche Büchereien können ihrerseits barrierefreie Werke ins deutschsprachige Ausland oder weltweit verleihen. Dabei müssen sie allerdings nach jetzigem Stand pro Buch eine Ausgleichsabgabe an die Rechteinhaber bezahlen, wie es in dbsv-direkt heißt.

Die EU-Mitgliedsstaaten haben bis zum 11. Oktober 2018 Zeit, um die Brüsseler Richtlinie zum Marrakesch-Vertrag in nationales Recht umsetzen – und da hapert es in Deutschland gewaltig. „Mit Ausgleichszahlungen und Bürokratieaufwand droht, dass in Deutschland letztlich weniger Bücher zur Verfügung stehen als vorher“, kritisiert DBSV-Geschäftsführer Andreas Bethke. „Damit wird das Ziel von Marrakesch verfehlt.“

Am 11. Oktober soll über den deutschen Gesetzentwurf abgestimmt werden.