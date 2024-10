EU-Rat nimmt Richtlinie zum EU-Behindertenausweis und EU-Parkausweis an

Per E-Mail teilen

Am 27. November 2023 einigten sich die EU-Mitgliedsstaaten im EU-Rat auf die Einführung eines EU-weiten Behindertenausweises, sowie eines EU-weiten Parkausweises.

Europäische Kommission

Im Oktober 2024 hat der EU-Rat beide Richtlinien zur Einführung der Ausweise angenommen.

Die Einführung eines Europäischen Behindertenausweises und eines Europäischen Parkausweises für Menschen mit Behinderungen ermöglicht gleichberechtigten Zugang zu Dienstleistungen und Vorzugsbehandlungen während Kurzaufenthalten innerhalb der EU und erleichtert somit Menschen mit Behinderungen innerhalb der EU zu reisen.

Zu den Vorteilen zählen u.a. Preisermäßigungen, freier Eintritt und reservierte Parkplätze. Wie in einer Mitteilung vom 14. Oktober 2024 auf der Internetseite der Europäischen Union zu lesen ist, hat der Rat der Europäischen Union zwei Richtlinien zum Europäischen Behindertenausweis und zum Parkausweis für Menschen mit Behinderungen angenommen.

In der einen Richtlinie geht es um die europaweite Einführung des Behindertenausweises und des Parkausweises, in der zweiten geht es darum, dass die Ausweise auch für Drittstaatsangehörige gelten, die sich rechtmäßig in der EU aufhalten.

Wie geht es weiter?

Die Richtlinien werden vom EU-Rat und vom Europäischen Parlament unterzeichnet und werden nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union offiziell in Kraft treten.

Zweieinhalb Jahre haben die Mitgliedstaaten dann Zeit, um ihre nationalen Rechtsvorschriften an die beiden Richtlinien anzupassen, und dreieinhalb Jahre, um die Maßnahmen anzuwenden.

Die nationalen Behörden sind für die Ausstellung der Europäischen Behindertenausweise in physischer und digitaler Form verantwortlich.