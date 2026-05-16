Eurofan House im Wien Museum: Ein Traum für ESC-Fans und Menschen mit Behinderungen

Karin Ofenbeck
Veröffentlicht am 16.05.2026, 9:52 Uhr

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Am Montag, dem 11. Mai 2026, um 9:45 Uhr standen meine Kolleg:innen und ich voller Motivation bereit, um unseren ersten Dienst im Eurofan House im Wien Museum anzutreten. Wir durften am Infopoint, bei der Tourist:inneninformation und am ORF-Stand helfen. Ein Bericht.

AIDAN (Teilnehmer aus Malta) und Karin Ofenbeck mit
Karin Ofenbeck
Eurovision Song Contest (ESC) in Wien - Karin Ofenbeck beim Pick-Up Point
Karin Ofenbeck

Meine Aufgabe in den vergangenen Tagen beim Eurovision Song Contest 2026 war es, den Besucher:innen den richtigen Weg zu den gewünschten Orten im Museum zu zeigen, touristische Fragen zu beantworten und Gewinnpakete auszugeben.

Das Eurofan House ist in der ESC-Woche der zentrale Treffpunkt für Eurovision-Fans – mit kostenlosem Eintritt und täglichem Programm, darunter exklusive Interviews mit den Acts, Fan-Events, Paneldiskussionen und Talks.

Im dritten Stock konnten bis zu 300 Menschen den Diskussionen, Talks und Interviews folgen und die eine oder andere Frage an die Acts stellen.

Rund 20 Acts des heurigen und des vergangenen Jahres waren vor Ort, gaben Interviews, kurze Gesangseinlagen und standen für Fotos zur Verfügung.

ESC-Maskottchen Auri

Am 13. Mai 2026  kamen zusätzlich einige Schulklassen, um der Lesung über das ESC-Maskottchen Auri zu lauschen.

Es herrschte ein ständiges Kommen und Gehen. An manchen Tagen reichte die Schlange derjenigen, die ins Museum wollten, bis zur Karlskirche zurück.

Maskottchen für den Eurovision Song Contest (ESC) in Wien ist flauschig, pink und lila und heißt Auri.
Karin Ofenbeck

Hervorzuheben ist die Barrierefreiheit im Wien Museum. Man kann den Organisator:innen zur Wahl des Wien Museums als Eurofan House gratulieren. Vermutlich gibt es kein anderes Museum in Wien mit einem derart hohen Standard an Barrierefreiheit. Zum Beispiel ist die Toilette äußerst geräumig und sogar mit Hebelifter und Liege ausgestattet. 

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