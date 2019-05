Europa für Alle auf der Straße

Eine Woche vor den Europawahlen gingen am 19. Mai 2019 in Berlin und sechs weiteren Städten (Frankfurt a.M., Hamburg, Köln, Leipzig, München, Stuttgart) Zehntausende auf die Straße, um gegen Rassismus und Nationalismus zu demonstrieren.

kobinet/sch

Unter dem Motto „Ein Europa für Alle – Deine Stimme gegen Nationalismus!“ hatte ein Bündnis aus mehr als 250 Organisationen und Initiativen aus der Zivilgesellschaft aufgerufen. (Siehe auch Kundgebungen in Österreich)

Zu Beginn der Demo am Berliner Alexanderplatz rief Marcus Graubner vom Allgemeinen Behindertenverband in Deutschland auf, am kommenden Sonntag an die Wahlurnen zu gehen, für ein soziales Europa der Vielfalt und gegen die Aufweichung von mühsam erkämpften Errungenschaften zu stimmen.

„Alle Menschen sind gleichwertig, haben die gleiche Würde: Das ist der zentrale Gedanke, der Europa zusammenhält. Das dürfen wir uns nicht kaputt machen lassen von jenen, die sich nun anschicken, mit rassistischen und nationalistischen Parolen ins EU-Parlament einzuziehen“, erklärte Ulrich Schneider vom Paritätischen Wohlfahrtsverband das Motiv des demokratischen Aufbruchs gegen einen drohenden Rechtsruck.

Für ein soziales, offenes und vielfältiges Europa demonstrieren an diesem EU-weiten Aktionstag Menschen in vielen europäischen Stadten wie gestern bereits in Warschau. Sie wollen nicht hinnehmen, dass sich Rassismus und Chauvinismus in den Staaten der EU immer weiter ausbreiten. Deshalb gehen sie für eine soziale und gerechte Ausrichtung der Europäischen Union auf die Straße. Sie wollen gemeinsam für eine gerechte Gesellschaft streiten.

rbb-Video von der Demo zwischen Alex und Siegessäule in Berlin