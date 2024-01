Europäische Innovation auf der Weltbühne: capito bei der CES 2024

Bei der CES 2024 in Las Vegas wird das österreichische KI-Unternehmen capito im Europäischen Pavillon seine Technologie präsentieren. Es wurde dafür vom Europäischen Innovationsrat ausgewählt.

Die CES, kurz für Consumer Electronics Show, ist das größte Technologie-Event des Jahres und findet vom 9. bis 12. Jänner 2024 in Las Vegas statt.

Im Rahmen des Europäischen Pavillons präsentiert der Europäische Innovationsrat (EIC) auch 2024 wieder die innovativsten Unternehmen der EU, darunter das steirische Sozialunternehmen capito. Nur 15 Unternehmen wurden für diese Ehre ausgewählt.

capito, bekannt für seine Software capito digital, nutzt künstliche Intelligenz und Daten aus über 20-jähriger Forschung, um Texte leicht verständlich zu machen. Zuletzt erhielt das Unternehmen 2022 ganze 1,72 Mio. Euro aus dem Fördertopf der EU.

Walburga Fröhlich, Geschäftsführerin und Mitbegründerin, betont, wie wichtig diese Anerkennung und Ermutigung für ihr Team ist:

Vom 9. bis 12. Jänner wird capito auf der CES in Las Vegas ausstellen. Sie gehören zu den 15 vielversprechendsten, vom EIC geförderten Unternehmen. Ihr Stand ist im Europäischen Pavillon, Venetian Expo – Eureka Park, Halle G, Standnummer 62857. Dort wird capito auch beim Silicon Valley Funding Summit präsentieren und kann mit potenziellen Investor:innen und Partner:inen Kontakte knüpfen.

Paul Anton Mayer, Chief Digital Officer von capito, sieht die CES 2024 als perfekte Gelegenheit, um ihre KI-Lösung international zu präsentieren. capito, bekannt für seine leicht verständliche Sprache im DACH-Raum, bietet diese Technologie jetzt auch auf Englisch an.

capito digital kann mit einem Klick komplexe Texte schnell und automatisch in einfaches Deutsch oder Englisch umwandeln. Es ist als Web-Anwendung, als Zusatzprogramm für Microsoft Outlook und Word, als Browser-Erweiterung und als API verfügbar.

Klaus Candussi, Head of Internationalization von capito, kündigt an, dass das Programm bald auch Spanisch, Italienisch und Französisch unterstützen wird.

