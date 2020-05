Europäischen Protesttag für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen – mach mit!

Per E-Mail teilen

Am 5. Mai 2020 findet der 28. Mai findet der Europäische Protesttag für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen statt.

BilderBox.com

„Ziele der Protestaktionen sind u.a., Diskriminierungen in Corona-Zeiten zu verhindern und die Rahmenbedingungen einzufordern, um aus dieser Krise heraus eine barrierefreie, vielfältige und inklusive Gesellschaft zu schaffen“, schreibt die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben Deutschland (ISL).

Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder daran teilgenommen und auch Demos in Wien gehabt. Heuer ist es besonders leicht an dem öffentlichen Protest teilzunehmen.

Poste am 5. Mai 2020 entweder einen kurzen Text mit oder ohne Foto (auf Facebook, Twitter oder Instagram). Wenn du willst nimm ein kurzes Video mit deinen Gedanken auf.

Füge folgende Hashtags dazu: #UNsichtbar #maiprotest