Europawahl am 25. Mai 2019 – Informationen zur Barrierefreiheit

Am Sonntag, dem 26. Mai 2019, findet in Österreich die Europawahl 2019 statt. Welche Maßnahmen wurden in Wien gesetzt, damit Menschen mit Behinderungen barrierefrei Informationen erhalten und barrierefrei wählen können?

BIZEPS

„Informationen und Hinweise zur barrierefreien Zugänglichkeit von Wahllokalen finden sich in der ‚Amtlichen Wahlinformation‘, die alle Wahlberechtigten rund zwei Wochen vor der Wahl per Post erhalten. Die Standorte der barrierefrei zugänglichen Wahllokale können auch online unter www.wahlen.wien.at abgefragt werden“, informierte kürzlich die Stadt Wien.

Es gibt Stimmzettel-Schablonen für die EU-Wahl mit denen man als sehbehinderte oder blinde Person selbständig wählen kann. Siehe Artikel: Wie funktionieren Stimmzettel-Schablonen für sehbehinderte oder blinde Menschen?

Erstellt wurde wieder die Kleine Wiener Wahlhilfe in leichter Sprache und Videos in ÖGS.

„Bei der Europawahl 2019 werden in Wien über 800 barrierefrei zugängliche Wahllokale eingerichtet. Diese Wahllokale sind zusätzlich auch mit Rollstuhl-Wahlzellen ausgestattet“, informiert die Stadt Wien.

Video zur Europawahl 2019 in österreichischer Gebärdensprache

Die Sign Time GmbH produzierte dieses Video zur Europawahl mit SiMAX, dem Gebärdensprach-Avatar in österreichischer Gebärdensprache (ÖGS).