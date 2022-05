European Mental Health Week

The Mental Health Week, eine europaweite Initiative, die das Bewusstsein für die Bedeutung der seelischen Gesundheit in unserem Alltag schärfen und psychosoziale Behinderungen/chronische Erkrankung verhindern soll wurde vom 9. bis 13.Mai 2022 abgehalten.

Das diesjährige Thema „Speak Up for Mental Health“ rückte die psychische Gesundheit von Jugendlichen in den Mittelpunkt. In den meisten europäischen Ländern haben sich die psychischen Probleme junger Menschen (15- bis 24-Jährige) in den letzten zwei Jahren als Folge der Pandemie verdoppelt.

Sofortige Maßnahmen auf europäischer und nationaler Ebene sind von entscheidender Bedeutung, um den Bedürfnissen der jungen Menschen in Europa im Bereich der psychischen Gesundheit gerecht zu werden. Der bewaffnete Konflikt in der europäischen Region hat die Unsicherheit und Angst noch verstärkt.

Etwa die Hälfte aller psychischen Probleme im Erwachsenenalter beginnen vor oder während der Adoleszenz. Deshalb ist Prävention bei Jugendlichen besonders wichtig.

Auch Mental Health Europe möchte europäische und nationale Politiker*Innen auffordern, sich dieser Aufgabe anzunehmen. Um Veränderungen im europäischen System zu schaffen, ist gemeinsames Handeln erforderlich. Präventive Arbeit, eine sinnvolle Befähigung und aktive Beteiligung junger Menschen an Entscheidungen über ihre psychische Gesundheit, sowie eine gezielte Unterstützung für mentale Gesundheit in jeder Lebensphase sind dringend notwendig.

Mental Health Europe fordert also unter anderem:

die psychische Gesundheit in alle Politikbereiche zu integrieren und ihre Umsetzung zu überwachen

Investitionen in die psychische Gesundheitskompetenz und Aufnahme der psychischen Gesundheit in die Lehrpläne der Schulen

junge Menschen bei der Entscheidungsfindung in der Politik kontinuierlich einbeziehen

Verhindern wir den weiteren Anstieg psychosozialer Behinderungen!