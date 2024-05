Eurovision Song Contest 2024 barrierefrei im ORF

Der 68. „Eurovision Song Contest“ aus Malmö – unter dem bestehenden Motto „United By Music“ – wird im ORF bereits traditionell ohne Barrieren für das hör- oder sehbeeinträchtigte Publikum übertragen.

Eurovision.tv

Für die nationale Ausstrahlung bietet der ORF die Live-Untertitelung aller drei ESC-Abende – die beiden Halbfinal-Shows am Dienstag, dem 7., und am Donnerstag, dem 9. Mai (Songvorstellung und Entscheidung), und natürlich die Final-Show (inklusive Countdown und Aftershow) am Samstag, dem 11. Mai – jeweils in ORF 1, im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie in der ORF-TVthek-App im Live-Stream an.

Gleichzeitig werden beide Semifinale, der Countdown, das ESC-Finale und die Aftershow – ebenfalls live – für blinde und sehbehinderte Menschen audiokommentiert.

Die erfahrenen Audiokommentator:innen Juliana Kühberger, Sebastian Aster, Johannes Karner und Sebastian Kaufmann begleiten das Publikum mit ihrer akustischen Bildbeschreibung durch die Shows.

Die Audioversion kann man auf der zweiten Tonspur abrufen, die über die Fernbedienung einzustellen ist. Auch die zweiteilige Doku „Mr. Song Contest proudly presents“, präsentiert von Andi Knoll – jeweils um 20.15 Uhr vor den Semifinal-Shows in ORF 1 – wird im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie in der ORF-TVthek-App live untertitelt.

Die barrierefreien Sendungen sind auf ORF ON und in der ORF-TVthek sechs Monate als Video-on-Demand abrufbar.