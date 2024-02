Eva Skergeth-Lopič als dabei-austria-Vorstandsvorsitzende bestätigt

Der Vorstand wurde am 19.02.2024 im Rahmen der Mitgliederversammlung wiederbestellt und um eine Vorstandsposition erweitert.

Harald Lachne

Eva Skergeth-Lopič, Geschäftsführerin der Chance B Gruppe, bleibt an der Spitze des bundesweiten Dachverbandes für berufliche Integration – dabei-austria.

Der neue Vorstand

Eva Skergeth-Lopič, die den Vorsitz seit 2018 innehat, wird die Geschicke des Dachverbandes auch in den kommenden zwei Jahren lenken.

Mit ihr im Team engagieren sich weiterhin der stellvertretende Vorsitzende Andreas Jesse (autArK Integrationsfachdienst), Andrea Fechter (Volkshilfe Arbeitswelt), Monika Weibold (Jugend am Werk, BBRZ), Gernot Reinthaler (ÖZIV-Bundesverband) und Harald Schneider (arbas Arbeitsassistenz Tirol GmbH).

Neu gewählt wurden Gerda Reiter (innovia gem GmbH) und Andreas Pepper (Jugend am Werk Steiermark) – sie verstärken den Vorstand durch ihre Einsatzbereitschaft für die dabei austria Ziele und ihre Expertise im arbeitsmarktpolitischen Kontext.

dabei-austria Vorstandsvorsitzende Eva Skergeth-Lopič

„Wir leben aktuell in bewegten Zeiten mit hohen Anforderungen an die Gesellschaft. Dabei-austria setzt seinen Fokus auf die Interessensvertretung für die Chancengerechtigkeit von Menschen mit Behinderung am Arbeitsmarkt und für förderliche Arbeitsbedingungen in den Unternehmen. Unsere Positionen beruhen auf fundierter Praxis von österreichweit tätigen Mitgliedsorganisationen im Feld der beruflichen Integration von jungen Menschen und arbeitsmarktfernen Personen mit Benachteiligung. Der Weg zu einem Inklusiven Arbeitsmarkt mit geeigneten Strukturen zur Beteiligung für Alle braucht den ständigen Dialog mit Politik, Gesellschaft und Wirtschaft – wir sind bereit dafür!“

dabei-austria Geschäftsführerin Christina Schneyder

„Dass Eva Skergeth-Lopic nun für ihre vierte Periode als Vorstandsvorsitzende wiederbestellt wurde, spricht für sich. Damit ist für jene Kontinuität gesorgt, die es ihr gemeinsam mit dem bewährten Team – verstärkt um zwei Neuzugänge – ermöglichen wird, die künftigen Herausforderungen erfolgreich zu meistern.“