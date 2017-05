Ich rege mich auf, bin wütend, verzweifelt. Dafür gibt es viele Gründe. Es sind Umstände, die uns alle und insbesondere behinderte, chronisch kranke und alte Menschen betreffen. Ein Kommentar.

Es sind weitreichende Einsparungen und mitunter eklatante Missstände im Behinderten-, Sozial- und Gesundheitsbereich. Die Zukunftsaussichten sind derzeit düster. Was wir jetzt brauchen, möchte ich mit dem Begriff „Everyday Rebellion“ beschreiben.

„Everyday Rebellion“, das heißt für mich nicht weg- sondern hinzuschauen. Probleme, Ungerechtigkeiten, Unklarheiten anzusprechen. Scheinbar Selbstverständliches oder Notwendiges zu hinterfragen. Mitunter auch zu insistieren und lästig zu sein.

Mich mit anderen auszutauschen, Verbündete zu finden und zu überlegen, wie Veränderung und Verbesserung möglich ist. Mit dem Wissen, dass ich mich dadurch nicht unbedingt beliebt mache und schlimmstenfalls mit Konsequenzen rechnen muss.

„Everyday Rebellion“ bedeutet für mich gewaltfreier, aber nicht emotionsloser Widerstand. „Everday Rebellion“ stärkt unsere Zivilcourage und ist ein Schritt zu gelebter Solidarität.

Vom „Gedenktag“ zum „alltäglichen Protest“

Am 5. Mai fand der „Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung“ statt (BIZEPS hat darüber informiert). Einerseits sind nationale wie internationale Aktions- und Gedenktage gute Gelegenheiten, Themen wieder in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen. Andererseits gibt es heute eine wahre Inflation dieser Tage, die auch schnell wieder vorüberziehen und in Vergessenheit geraten. Was eine gute Zivilgesellschaft ausmacht, ist vielmehr der alltägliche Protest.

Am 8. Mai beging Österreich den „Gedenktag gegen Gewalt und Rassismus im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus“. Am Heldenplatz feierte das offizielle Österreich das „Fest der Freude“ und gedachte des „Tages der Befreiung“ bzw. der Beendigung des 2. Weltkrieges und damit auch des Endes der NS-Herrschaft. Zur NS-Herrschaft gehörte jedoch auch der „Krieg gegen die Minderwertigen“.

D.h. die Sterilisations- und Euthanasie-Verbrechen an behinderten, chronisch kranken, psychisch kranken Kindern, Frauen und Männern. Und diese Verbrechen hörten nicht schlagartig mit dem „Tag der Befreiung“ am 8. Mai 1945 auf.

Kein Grund zur Freude ist der Umstand, dass die NS-Ideologie (Vernichtung von „unwertem“ Leben; Bild vom Neuen Menschen) weiter gewirkt hat und sich bis heute hält, ja sogar neuen Auftrieb bekommt. Das belegt zum Beispiel die im März 2017 erschienene Studie „Kinder und Jugendliche mit Behinderungen in der Wiener Psychiatrie von 1945 bis 1989“. Viel zu kurz war die öffentliche und mediale Auseinandersetzung damit.

Heute ist ein guter Tag, unser Schweigen zu beenden

Aktuell machen der Bericht der Volksanwaltschaft für das vergangene Jahr und die darin aufgedeckten „Missstände in Pflegeheimen“ Schlagzeilen. So zitiert etwa der ORF Volksanwalt Dr. Günther Kräuter: „dass Medikamentenabgaben nicht aus medizinischer Notwendigkeit erfolgen, sondern aus Personalknappheit, weil man damit die Patienten ruhig stellen will – das ist natürlich eine krasse Menschenrechtsverletzung“. Ein Beispiel unter vielen.

Durch die Wiederkehr menschenverachtender Ideologien und durch die unheilvolle Verquickung von Medizin und Ökonomie, die wir dem Neoliberalismus verdanken, ist ein Menschenleben heutzutage kaum mehr etwas wert. Wir müssen uns fragen, ob wir diesen Weg tatsächlich weitergehen möchten.

Wenn nicht, ist heute ein guter Tag, unser Schweigen zu beenden. Heute ist ein guter Tag, Ungerechtigkeiten und Missstände im beruflichen und sozialen Umfeld anzusprechen. Es ist Zeit, selbst aktiv zu werden und Zivilcourage zu zeigen.

„Everyday Rebellion“ ist übrigens auch der Titel eines sehr empfehlenswerten Kinofilms von Arash T. Riahi aus dem Jahr 2013.