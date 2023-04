Exklusiv INKLUSIV #18: Philipp Hochenburger

Die Behindertensprecherin der NEOS im Parlament, Fiona Fiedler, betreibt den Podcast "Exklusiv INKLUSIV". Für diese Folge führte sie ein Gespräch mit Philipp Hochenburger.

“Seit 2003 sitzt Philipp Hochenburger nach einem schweren Autounfall im Rollstuhl. Heute ist er 33 Jahre alt, voller Lebensfreude, arbeitet im Medizinprodukte-Bereich sowie beim ÖZIV, einer der größten Behindertenverbände in Österreich. Nebenbei spielt er als begeisterter Sportler im Rollstuhl-Basketball-Nationalteam. Ich spreche mit ihm in der 18. Folge meines Podcasts über den Behindertensport, was Barrierefreiheit für ihn bedeutet und wie Inklusion in unserer Gesellschaft gelingen kann“, erzählt Fiona Fiedler (NEOS) und erläutert auf BIZEPS-Anfrage:

Der Podcast trägt den Namen Exklusiv INKLUSIV und befasst sich mit dem Alltag von Menschen mit Behinderungen, den Hürden, die sie täglich überwinden und Stolpersteinen, die ihnen in den Weg gelegt werden. Weiters möchte ich inklusive Projekte vorstellen und von Erfolgsgeschichten berichten.

Die Folge ist auf ihrer Homepage abrufbar; hier ein Link zu allen Folgen. Der Podcast ist auch auf Spotify, Apple Podcast und Google Podcast verfügbar.

