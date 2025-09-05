Exklusiv INKLUSIV #37: Selina Junger

Exklusiv INKLUSIV #36: Michael Sicher
„Michael Sicher erzählt von prägenden Erfahrungen, mit denen er im Berufsleben konfrontiert war. Er verrät auch, was ihn dazu bewegt …
Die Behindertensprecherin der NEOS im Parlament, Fiona Fiedler, betreibt den Podcast "Exklusiv INKLUSIV". Für diese Folge führte sie ein Gespräch mit Selina Junger.
„Diesmal ist Selina Junger, Gründerin und Obfrau des Vereins unSICHTBAR zu Gast bei Exklusiv INKLUSIV. Wir sprechen dabei über die Gründungsgeschichte und welche Ziele sie mit dem Verein verfolgt. Welche Schritte dahin geführt haben und welche Angebote der Verein zur Verfügung stellt“, erzählt Fiona Fiedler (NEOS) und erläutert auf BIZEPS-Anfrage:
Der Podcast trägt den Namen Exklusiv INKLUSIV und befasst sich mit dem Alltag von Menschen mit Behinderungen, den Hürden, die sie täglich überwinden und Stolpersteinen, die ihnen in den Weg gelegt werden. Weiters möchte ich inklusive Projekte vorstellen und von Erfolgsgeschichten berichten.
Die Folge ist auf ihrer Homepage abrufbar; hier ein Link zu allen Folgen. Der Podcast ist auch auf Spotify, Apple Podcast und Google Podcast verfügbar.
„Michael Sicher erzählt von prägenden Erfahrungen, mit denen er im Berufsleben konfrontiert war. Er verrät auch, was ihn dazu bewegt …
„In der neuen Folge spreche ich mit Katharina Steiner, der gemeinsam mit seiner Frau Sonja Pichler den Inklusionsverein ‚Special People‘ …
“In der neuen Folge spreche ich mit Peter Pichler, der gemeinsam mit seiner Frau Sonja Pichler den Inklusionsverein ‚Special People‘ …
“In der 33. Folge spreche ich mit Oliver Klein, Senior Accessibility Expert bei AccessiWay, einem Unternehmen, das sich auf digitale …
“In der 32. Folge spreche ich mit Hanna Kamrat, der Vizepräsidentin der Lebenshilfe Österreich. Sie ist Spastikerin und sitzt seit …
“In der 30. Folge spreche ich mit Brigitte Heller, Gründerin und Vorsitzende des Vereins Lichterkette“, erzählt Fiona Fiedler (NEOS) und …
„Diesmal ist Selina Junger, Gründerin und Obfrau des Vereins unSICHTBAR zu Gast bei Exklusiv INKLUSIV. Wir sprechen dabei über die …
Am 16. Juli 2025 hat die Hamburgische Bürgerschaft – getragen von SPD, CDU, Grünen und der Linken – eine formelle …
Zahlreiche Unternehmen klagen nach wie vor über Personal- und Fachkräftemangel. Oft wird bei der Suche nach geeignetem Personal das Potenzial …
Ab 1. Jänner 2026 führen die Wiener Linien die Jahreskarte Spezial ein. Dieses neue Angebot ermöglicht es Menschen mit Behinderung …
Zum fünften Mal schreibt LICHT INS DUNKEL den Herbert Pichler-Inklusions-Medienpreis aus, um exzellente Berichterstattung mit Fokus auf Inklusion auszuzeichnen und …
Mit 1. Jänner 2026 führen die Wiener Linien eine umfassende neue Tarifstruktur ein. Neben einer allgemeinen Anpassung der Ticketpreise kommt …
Barrierefreiheit sichtbar gemacht: Jede Woche ein Bild, das Erfolge feiert oder Hürden aufzeigt.
Anlässlich des 200-Jahr-Jubiläums der Brailleschrift präsentiert der Fußballklub SK Sturm Graz Trikots mit Brailleschrift. Auf dem schwarzen Auswärtstrikot ist der …