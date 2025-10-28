Exklusiv INKLUSIV #38: Matthias Grasser

Die Behindertensprecherin der NEOS im Parlament, Fiona Fiedler, betreibt den Podcast "Exklusiv INKLUSIV". Für diese Folge führte sie ein Gespräch mit Matthias Grasser.

Fiona Fiedler

„Matthias Grasser erzählt in dieser Folge von Exklusiv INKLUSIV von seinem beeindruckenden Lebensweg, und wie er schon in den 90er Jahren zu einem Vorzeigebeispiel für gelebte Inklusion wurde. Wie es dazu kam, welche Felsbrocken dabei aus dem Weg geräumt werden mussten“, erzählt Fiona Fiedler (NEOS) und erläutert auf BIZEPS-Anfrage:

Der Podcast trägt den Namen Exklusiv INKLUSIV und befasst sich mit dem Alltag von Menschen mit Behinderungen, den Hürden, die sie täglich überwinden und Stolpersteinen, die ihnen in den Weg gelegt werden. Weiters möchte ich inklusive Projekte vorstellen und von Erfolgsgeschichten berichten.

Die Folge ist auf ihrer Homepage abrufbar; hier ein Link zu allen Folgen. Der Podcast ist auch auf Spotify, Apple Podcast und Google Podcast verfügbar.

Podcast mit Matthias Grasser