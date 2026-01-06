Exklusiv INKLUSIV #39: Conny Unterweger

Die Behindertensprecherin der NEOS im Parlament, Fiona Fiedler, betreibt den Podcast "Exklusiv INKLUSIV". Für diese Folge führte sie ein Gespräch mit Conny Unterweger.

Fiona Fiedler

„In dieser Folge ist Conny Unterweger zu Gast und erzählt von ihren Erfahrungen in der mobilen Pflege“, erzählt Fiona Fiedler (NEOS) und erläutert auf BIZEPS-Anfrage:

Der Podcast trägt den Namen Exklusiv INKLUSIV und befasst sich mit dem Alltag von Menschen mit Behinderungen, den Hürden, die sie täglich überwinden und Stolpersteinen, die ihnen in den Weg gelegt werden. Weiters möchte ich inklusive Projekte vorstellen und von Erfolgsgeschichten berichten.

Die Folge ist auf ihrer Homepage abrufbar; hier ein Link zu allen Folgen. Der Podcast ist auch auf Spotify, Apple Podcast und Google Podcast verfügbar.

Podcast mit Conny Unterweger