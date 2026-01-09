Exklusiv INKLUSIV #40: Simon Couvreur & Dr.in Karin Lebersorger

Die Behindertensprecherin der NEOS im Parlament, Fiona Fiedler, betreibt den Podcast "Exklusiv INKLUSIV". Für diese Folge führte sie ein Gespräch mit Simon Couvreur & Dr.in Karin Lebersorger.

Fiona Fiedler

„Simon Couvreur ist nicht nur Präsident von Downsyndrom Österreich. In dem Gespräch spricht er von vielen Rollen, die sein Leben erfüllen. An seiner Seite ist außerdem Frau Dr.in Karin Lebersorger, Klinische- und Gesundheitspsychologin, Psychotherapeutin, Psychoanalytikerin. Sie war unter anderem auch in der Spezialambulanz für Menschen mit Down-Syndrom des Wiener Gesundheitsverbunds tätig und begleitet Simon Couvreur schon seit geraumer Zeit“, erzählt Fiona Fiedler (NEOS) und erläutert auf BIZEPS-Anfrage:

Der Podcast trägt den Namen Exklusiv INKLUSIV und befasst sich mit dem Alltag von Menschen mit Behinderungen, den Hürden, die sie täglich überwinden und Stolpersteinen, die ihnen in den Weg gelegt werden. Weiters möchte ich inklusive Projekte vorstellen und von Erfolgsgeschichten berichten.

Die Folge ist auf ihrer Homepage abrufbar; hier ein Link zu allen Folgen. Der Podcast ist auch auf Spotify, Apple Podcast und Google Podcast verfügbar.

Podcast mit Simon Couvreur & Dr.in Karin Lebersorger