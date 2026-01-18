Exklusiv INKLUSIV #41: Mitsprache Team der Lebenshilfe Wien

Exklusiv INKLUSIV #40: Simon Couvreur & Dr.in Karin Lebersorger
„Simon Couvreur ist nicht nur Präsident von Downsyndrom Österreich. In dem Gespräch spricht er von vielen Rollen, die sein Leben …
Die Behindertensprecherin der NEOS im Parlament, Fiona Fiedler, betreibt den Podcast "Exklusiv INKLUSIV". Für diese Folge führte sie ein Gespräch mit dem Mitsprache Team der Lebenshilfe Wien.
„In dieser Folge Exklusiv INKLUSIV sind Josef Hochmeister und Selina Simsek vom Mitsprache Team der Lebenshilfe Wien zu Gast. Sie berichten über die vielfältigen Tätigkeiten ihrer Arbeit, aber auch über die Probleme, denen sie oft begegnen“, erzählt Fiona Fiedler (NEOS) und erläutert auf BIZEPS-Anfrage:
Der Podcast trägt den Namen Exklusiv INKLUSIV und befasst sich mit dem Alltag von Menschen mit Behinderungen, den Hürden, die sie täglich überwinden und Stolpersteinen, die ihnen in den Weg gelegt werden. Weiters möchte ich inklusive Projekte vorstellen und von Erfolgsgeschichten berichten.
Die Folge ist auf ihrer Homepage abrufbar; hier ein Link zu allen Folgen. Der Podcast ist auch auf Spotify, Apple Podcast und Google Podcast verfügbar.
