Fachgespräch zu Krieg und Psychiatrie

Lebensbedingungen und Sterblichkeit in den österreichischen Heil- und Pflegeanstalten im Ersten und Zweiten Weltkrieg

Am Mittwoch den 25. April 2018 findet im Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim ein Fachgespräch zum Thema Krieg und Psychiatrie statt. Hierzu werden neue Forschungsprojekte über Heil- und Pflegeanstalten aus Österreich präsentiert.

In verschiedenen Beiträgen werden die Lebensbedingungen und die Sterblichkeit in der Psychiatrie im Ersten Weltkrieg mit der des Zweiten Weltkriegs verglichen.

Darum geht es

Erste Ergebnisse der Forschungsprojekte zeigen, dass im Rahmen rassenhygienischer Maßnahmen Patienten in manchen Kliniken ermordet wurden, in anderen verursachte man durch absichtliche Mindestversorgung einen Anstieg der Sterberate. Es gab es auch Kliniken in denen die Menschen nicht vorsätzlich getötet wurden.

Im Rahmen des Fachgesprächs sollen nun die Hintergründe und Entwicklungen der einzelnen Ergebnisse herausgearbeitet werden. Auch soll ermittelt werden welche medizinischen und administrativen Leitbilder zu Kriegszeiten vorherrschten, und ob und bzw. wie sich diese mit rassenhygienischen Vorstellungen verbinden und radikalisieren konnten.

Es soll festgestellt werden ob es in diesen Zusammenhang Tendenzen gibt, die vom Ersten bis zum Zweiten Weltkrieg fortbestanden.

Eckdaten

Wo: Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim, Schlossstraße 1, 4072 Alkoven

Wann: 25. April 2018, 13:00-17:15 Uhr

Kosten: Die Teilnahme an der Veranstaltung ist gratis

Es gibt die Möglichkeit um 11:00 Uhr an einer 1,5 stündigen Führung durch die Ausstellung und Gedenkstätte teilzunehmen. Falls Sie Interesse haben, bitte geben Sie das bei der Anmeldung bekannt.

Barrierefreiheit: Auf Nachfrage wurde uns bestätigt, dass der Veranstaltungsort barrierefrei zugänglich ist, dass es ein barrierefreies WC und einen Aufzug gibt. Zudem wurde uns mitgeteilt, dass bei Bedarf ein ÖGS Dolmetscher organisiert werden kann. Diesen Bedarf bitte bei der Anmeldung bekannt geben.

Anmeldung bitte bis spätestens 20. April 2018 unter office@schloss-hartheim.at oder unter 07274 6536 546