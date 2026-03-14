Fahrschule Powerdrive und Paravan ermöglichen Fahrausbildung mit Space Drive System in Österreich

Durch Zusammenarbeit der Fahrschule Powerdrive in der Steiermark mit dem Mobilitätsspezialisten Paravan können Menschen mit körperlicher Behinderung die Fahrausbildung mit einem mit Joystick ausgestatteten Fahrzeug absolvieren.

Paravan

Das von Paravan entwickelte Space Drive System ermöglicht selbst Menschen mit schwerer körperlicher Behinderung das Autofahren, selbst bei geringen Restkräften, hohem Querschnitt, minimalen Bewegungsfähigkeiten und sogar ohne Arme oder Beine. Bremse, Gas und Lenkung werden durch mikroprozessorgesteuerte Fahrhilfen bedient.

Den individuellen Anforderungen angepasst stehen unterschiedliche Eingabegeräte zur Steuerung zur Verfügung, vom Zweiwege- und Vier-Wege-Joystick über das Mini-Lenkrad bis hin zum Gas-Bremsschieber. Über das Paravan Touch System bzw. die Sprachsteuerung können Funktionen wie Blinker, Licht oder Hupe bedient werden.

Zum Führerschein mit Space Drive System

Die Fahrschule Powerdrive bei Graz (Steiermark) bietet die Fahrausbildung für Menschen mit Körperbehinderung in Kooperation mit der Paravan GmbH an.

Mit der Übergabe eines entsprechend ausgestatteten Fahrschulfahrzeugs wurde die Zusammenarbeit offiziell gestartet. Der Einstieg in das adaptierte Fahrzeug ist mittels Rampe möglich.

Die Ausbildung beginnt mit einer Beobachtungsfahrt, um das Fahrzeug auf individuelle Bedürfnisse anpassen zu können. Auch eine Begutachtung durch einen Amtsarzt ist notwendig, um die Fahrtauglichkeit überprüfen zu können. Dann beginnt die Fahrausbildung mit dem speziell auf individuelle Bedürfnisse adaptierten Fahrzeug.

Der Leiter des Fahrsicherheitszentrum und Fahrlehrer bei Powerdrive Markus Matzinger absolvierte die Zusatzausbildung mit dem Space Drive System.

„Ich durfte das gesamte System intensiv kennenlernen – vom Zweiwege-Joystick über das Minilenkrad bis hin zum Vier-Wege-Joystick. Mit dem Vier-Wege-Joystick wird das komplette Fahrzeug mit einer Hand gesteuert und gelenkt. Das ist eine echte Herausforderung“, so Matzinger.

„Die Kandidat:innen haben es verdient mobil sein zu können und ihre Freiheit genießen zu können“, so Markus Matzinger abschließend.