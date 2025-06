Fehlende Barrierefreiheit bei Paketabholstationen – Post AG verspricht Lösung bis Ende Juni 2026

Die Österreichische Post AG stellt jedes Jahr Millionen Pakete zu – doch nicht alle Kund:innen können diese barrierefrei abholen. Der Klagsverband führte auf Anregung von BIZEPS ein Verbandsschlichtungsverfahren.

Immer wieder berichten Menschen mit Behinderungen von Schwierigkeiten bei der Paketabholung – besonders an Paketautomaten in Abholstationen. Zwar gibt es erste Ansätze zur Barrierefreiheit, doch oft wurde der Prozess nicht zu Ende gedacht.

Ein Beispiel: Viele Paketautomaten haben ein niedrig angebrachtes Display, das auch im Sitzen erreichbar ist. Die Pakete selbst werden aber häufig in hohen Fächern hinterlegt, die für Rollstuhlfahrer:innen nicht erreichbar sind.

Die Österreichische Post AG stellte 2024 in Österreich rund 220 Millionen Pakete zu – viele davon über Paketstationen.

Andreas Pöschek, Kunde der Post AG und Rollstuhlfahrer, bemängelt, dass die Paketautomaten nur scheinbar barrierefrei sind: Zwar ist das Display niedrig und gut bedienbar, die Fächer mit den Paketen befinden sich jedoch oft in nicht erreichbarer Höhe. Das nütze wenig, wenn man das Paket trotzdem nicht entnehmen könne.

Besonders kritisch sieht er, dass sich einmal geöffnete Fächer nicht mehr schließen lassen: „Ich öffne das Fach über das Display, komme aber nicht ran – und kann es nicht mehr sichern. Damit trage ich das volle Risiko, sollte das Paket gestohlen werden.“ Denn mit dem Öffnen habe er bereits den Empfang bestätigt, wodurch die Post AG nicht mehr hafte.

Sein Fazit: „Ich habe kein gleichberechtigtes 24-Stunden-Zugangsrecht wie andere, sondern muss zusätzlich Hilfe organisieren und ein Verlustrisiko in Kauf nehmen.“

Das Thema Postabholstationen wird immer wieder von Menschen mit Behinderungen bei BIZEPS thematisiert. Auf Anregung von BIZEPS brachte der Klagsverband im März 2025 eine Verbandsschlichtung gemäß Behindertengleichstellungsgesetz mit der Post AG ein.

In einem Newsletter teilte der Klagsverband kürzlich mit:

Die Post AG war in der Vergangenheit stets bemüht, Anfragen von BIZEPS umgehend zu beantworten. Daher richteten wir folgende Fragen an die Österreichische Post AG:

Michael Homola, Leiter der Pressestelle der Post AG, antwortete BIZEPS am 27. Juni 2025 schriftlich:

Wenn Pakete nicht direkt an der Haustür zugestellt, sondern in Abholstationen deponiert werden, landen sie häufig in höhergelegenen Fächern. Diese Praxis ist insbesondere für Rollstuhlnutzer:innen nicht barrierefrei und somit diskriminierend.

Der Klagsverband führt daher – gemeinsam mit einem betroffenen Kunden – ein Schlichtungsverfahren mit der Post AG.

Im bisherigen Gespräch zeigte sich die Post einsichtig und versprach, bis spätestens Ende Juni 2026 eine barrierefreie Lösung zu erarbeiten und umzusetzen.