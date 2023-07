Fiedler: Worauf die Abgeordneten warten, kann ich mir nicht erklären

Am 28. Juni 2023 postete die NEOS-Abgeordnete Fiona Fiedler: "Die Bilanz vom heutigen Sozialausschuss: mutlos und ernüchternd.“ BIZEPS hat für den Grund der Verärgerung und Enttäuschung nachgefragt.

NEOS

Manches Mal ist die Arbeit im Parlament sehr frustrierend. So dürfte es auch im Sozialausschuss vom 28. Juni 2023 gewesen sein. Die NEOS-Behindertensprecherin Fiona Fiedler schrieb dazu auf Facebook (wir zitieren auszugsweise):

Christine Steger war als Behindertenanwältin im Ausschuss, um über den Bericht des Anwalts für Gleichbehandlungsfragen für Menschen mit Behinderungen 2022 zu sprechen. In diesem Bericht und unseren Rückfragen hat sich offenbart, was wir bereits wussten: Es passiert viel zu wenig! In nahezu allen Bereichen, sprich Barrierefreiheit, erster Arbeitsmarkt und Bildung, müssten wir bereits viel weiter sein! Zum Barrierefreiheitsgesetz: Es ist wichtig und gut, dass die EU Richtlinie in nationales Recht überführt wird. Schlecht ist allerdings einmal mehr die Mut- und Ambitionslosigkeit der Regierung. Wir haben hier eine absolute Minimalumsetzung vorgelegt bekommen, die wir mit unserem Abänderungsantrag gerne etwas mutiger gestaltet hätten. Die von uns vorgelegten Vorschläge wurden von den Regierungsfraktionen aber weder aufgegriffen, geschweige denn angenommen. Darüber hinaus haben wir gefordert, dass der Umsetzungsbericht zum NAP 1 Behinderungen 2012-2020 (!) und die Zwischenevaluierung für den NAP 2 für das Jahr 2022 veröffentlicht werden. Dennoch fehlt weiterhin der Umsetzungsbericht, wie es bei Nationalen Aktionsplänen üblich ist. Auch hier wurden wir von der Regierung vertröstet und der Antrag wurde vertagt. Auch unser Antrag, dass Geflüchtete aus der Ukraine Anspruch auf Pflegegeld haben sollen – wie es bereits in anderen EU-Ländern lange der Fall ist – wurde von der Regierung nicht unterstützt.

BIZEPS fragte nach

BIZEPS: Sie haben nach dem Sozialausschuss vom 28. Juni 2023 von einer mutlosen und ernüchternden Bilanz gesprochen. Was haben Sie damit gemeint?

Fiona Fiedler (NEOS): Die Bilanz des Jahres 2022 war sehr ernüchternd, besonders im Hinblick auf die Ratifizierung der UN -BRK! Österreich hinkt immer noch massiv hinterher, besonders im Bildungsbereich und hier scheint es auch wenig Wille zu Veränderung zu geben.

BIZEPS: Sie bemängelten, dass das vorgelegte Barrierefreiheitsgesetz und sprechen von einer Minimalumsetzung der EU-Richtline, die durch dieses Gesetz erfolgen musste. Was fehlt ihrer Meinung nach in dem Entwurf?

Fiona Fiedler (NEOS): Wir haben zum Barrierefreiheitsgesetz einen Abänderungsantrag eingebracht, der zum einen das Sprachniveau bei Gebrauchsanleitungen, etc. senken sollte, damit es für ALLE Menschen gut verständlich ist! Insbesondere trifft das auch auf Verträge zu! Ebenso haben wir eine Verkürzung der Übergangsfrist auf 15 Jahre gefordert, weil uns 20 Jahre einfach zu lange erscheinen. Dieser Antrag wurde leider abgelehnt!

BIZEPS: Sie forderten einen Umsetzungsbericht von Maßnahmen des Nationalen Aktionsplans für die Jahre 2021 und 2022. Die Abgeordneten der ÖVP und der GRÜNEN vertagten den Antrag. Was heißt das?

Fiona Fiedler (NEOS): Was wir fordern, ist ein Bericht davon, was im NAP I erfolgreich umgesetzt wurde. Worauf die Abgeordneten warten, kann ich mir nicht erklären, möglicherweise verschließen sie die Augen vor all dem, was nicht umgesetzt wurde! Zum anderen ist es auch im NAP II vorgeschrieben, dass es Zwischenberichte geben soll, damit man weiß, wo man Nachholbedarf hat, um die gesetzten Ziele zu erreichen! Hier gelten vermutlich die gleichen Annahmen!

BIZEPS: Warum ist die Arbeit im Sozialausschuss häufig für sie ernüchternd?

Fiona Fiedler (NEOS): De facto gelingt es mir immer wieder, einzelne Anträge durchzubringen! Wenn aber ein Ausschuss ausschließlich von Vertagungen gesäumt ist, ist es wirklich ernüchternd! Es zählt nämlich nicht mehr der Wunsch, etwas zum Besseren zu verändern, sondern nur mehr, die Opposition auszubremsen! Das finde ich im Sinne der Menschen, die es betrifft, mehr als enttäuschend!

BIZEPS: Wir danken für das Interview.