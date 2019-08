Film „Mabacher #ungebrochen“ nun als DVD erhältlich

Per E-Mail teilen

Stefan Wolner: Es war also rasch klar, dass unbedingt noch eine DVD mit Audiodeskription und Gehörlosen-Untertiteln her muss.

Red Monster Film

Als Social Media-Berater, Kommunikator, Aktivist und Youtuber hat er von sich reden gemacht. Der Regisseur Stefan Wolner hat über ihn den Film „Mabacher #ungebrochen“ gemacht, der im Kino zu sehen war.

Geboren 1977 in Oberösterreich lebte Martin Habacher eine Zeit lang in einer Großeinrichtung. Er schaffte den Sprung nach Wien, studierte an der Universität Wien und begann die Stadt auf seine Art zu rocken. Unter „Mabacher“ war er auf vielen Plattformen bekannt.

Martin Habacher ist unerwartet kurz vor dem Kinostart im Jänner 2019 verstorben; siehe Nachruf.

DVD nun verfügbar

Die DVD ist im Faltershop um 14,99 Euro erhältlich. Wie es zur DVD kam erklärt Regisseur Stefan Wolner gegenüber BIZEPS so:

„Mabacher – #ungebrochen“ lief sehr erfolgreich im Kino und wir haben eine Menge positives Feedback erhalten. Wir haben aber auch gemerkt, dass wir mit den Vorführungen in den Kinos an gewisse Grenzen stoßen, weil es dort nicht möglich war, ihn wirklich allen Interessierten zugänglich zu machen. Barrierefreiheit ist schließlich mehr als nur ein Rollstuhlplatz im Kino. Martin war ein Kämpfer für kompromisslose Inklusion in allen Bereichen und genau dafür wollten auch wir uns weiterhin einsetzen. Es war also rasch klar, dass unbedingt noch eine DVD mit Audiodeskription und Gehörlosen-Untertiteln her muss. Das Österreichische Filminstitut hat unser Anliegen dankenswerterweise unterstützt und so sind wir stolz, dass es „Mabacher – #ungebrochen“ jetzt auch als barrierefreie DVD im Handel gibt.

