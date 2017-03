Film: Seeing Voices

Seeing Voices ist ein Film des Regisseurs Dariusz Kowalski, der am 21. April 2017 in die österreichischen Kinos kommt. Der Film zeigt durch seine gehörlosen Protagonistinnen, wie die Politikerin Helene Jarmer, die Psychologin und Mitbegründerin des Vereins österreichischer gehörloser Studierender Barbara Hager oder die junge, Auszubildende Ayse Kocak ein vielschichtiges Porträt der Wiener Gehörlosen Kultur.

Filmladen

Der Regisseur Dariusz Kowalski, der zur Vorbereitung für diesen Film selbst die österreichische Gebärdensprache erlernte, verzichtete im Film auf ein Voice Over und setzte stattdessen Untertitel und Dolmetscherinnen und Dolmetscher ein.

„Für mich machte es wenig Unterschied, ob gesprochen oder gebärdet wurde. So sieht der Alltag auch tatsächlich aus. In der Montage war auch ganz klar, dass wir für die gebärdeten Stellen kein Voice Over verwenden würden. Da wäre die spezifische Stimmung, die man nur unter Gehörlosen erfahren kann, völlig verloren gegangen“, so Kowalski in einem Interview.

Der Film thematisiert auch die Problematiken der gehörlosen Community in einer hörenden Welt von der Anerkennung der Gebärdensprache, zur Entwicklung der gehörlosen Identität bis zum großen Mangel an Dolmetscherinnen und Dolmetschern.

Falls Sie jetzt Lust bekommen haben den Film zu sehen und vielleicht den Filmstart gar nicht mehr abwarten können, finden Sie hier die Premieretermine, inklusive Filmgespräche mit dem Regisseur und Helene Jarmer, selbstverständlich in ÖGS gedolmetscht:

Premieretermine