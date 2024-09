Filmtipp: Komödie „Was ist schon normal?“

Ab 5. September 2024 startet die französische Komödie „Was ist schon normal?“ in den österreichischen Kinos.

Constantin Film

Es geht um Verbrecher, die sich unter eine Gruppe von Menschen mit Behinderungen mischen. Die Rollen mit Behinderungen werden von Menschen gespielt, die auch im wirklichen Leben eine Behinderung haben.

Nach einem Raubüberfall flüchten Paulo und sein Vater vor der Polizei und finden in einem Reisebus Unterschlupf, der junge Erwachsene mit Behinderungen an ihren Urlaubsort in die Berge bringen soll. Paulo und sein Vater geben sich kurzerhand als der fehlende Mitreisende Sylvain und dessen Betreuer aus.

Während Paolos Vater versucht Kontakt zu seinen kriminellen Freunden zu bekommen wird Paolo von Arnaud, einem jungen Mann mit Lernschwierigkeiten enttarnt und freundet sich mit ihm an. Zu dem verliebt er sich in die hübsche Betreuerin Alice.

Das ist die Handlung der französischen Komödie „Was ist schon normal?“. Regie führte der Comedian Artus Solaro der auch die Rolle des Paolo spielt. Die zweite Hauptrolle spielt Clovis Cornillac (bekannt aus „Asterix bei den Olympischen Spielen“).

Die Reisenden werden von Laiendarsteller:innen mit Behinderungen verkörpert.

„Die Behinderung an sich sollte nicht das Thema sein. Dieser Film ist wie ein typisches Ferienlager, mit all den Momenten, die das Leben mit sich bringt, aber er entwickelt auch eine große Kraft, weil die Geschichte von Menschen getragen und gespielt wird, die man normalerweise nicht im Kino sieht“, so Artus in einem Interview.

„Was ist schon normal?“ startet am 5. September 2024 in den österreichischen Kinos.