Filmtipp: Quad Gods

Die Dokumentation „Quad Gods“ begleitet Menschen mit Querschnittlähmung aus New York, die sich in einem Rehabilitationszentrum kennenlernten und dann ein Gaming Team für Tetraplegiker gründeten.

HBO

Wenn man an Reha denkt, fallen einem physiotherapeutische Übungen oder Training am Gehbarren ein. Kaum eine:r denkt an Computerspielen. Genau das haben Richard, Blake und Prentice und andere Patient:innen während ihrer Reha im neurologischen Rehabilitationszentrum des Mount Sinai Krankenhauses aber getan. Den Namen „Quad Gods“ erklärt Blake Hunt auf der Internetseite des Mount Sinai Krankenhauses folgendermaßen: „In unserem Kopf sind wir alle Götter unseres eigenen Lebensstils.“

Die Entstehung der „Quad Gods“ geht auf Chris Scott zurück, einen ehemaliger Fallschirmspringlehrer, der bei einem Unfall eine Rückenmarksverletzung erlitt, die ihn vom Hals abwärts lähmte. Gemeinsam mit seinen Ärzt:innen versuchte er, etwas zu finden, das ihm Spaß machte. Er vermisste es, Teil eines Teams zu sein und ein Ziel zu haben. Eine seiner Leidenschaften war das Computerspielen. Diese konnte er nach seiner Verletzung weiterhin ausleben. Mithilfe eines sogenannten Quad Sticks steuerte er das Gerät mittels Mund- und Kopfbewegungen. Leider verstarb Chris Scott 2019 und erlebte die Gründung der Quad Gods nicht mehr mit.

Das Spielfilmdebüt der Filmemacherin Jess Jacklin porträtiert die Quad Gods auf ihrem Weg in den E-Sport. Gezeigt werden unter anderem die täglichen Barrieren, mit denen Menschen mit Behinderungen in einer Stadt wie New York City konfrontiert sind, und natürlich der E-Sport, der für die Quad Gods weit mehr ist als eine neue innovative Rehaübung.

Filmvorschau

Die Dokumentation Quad Gods ist auf HBO erschienen, eine Filmvorschau gibt es auf YouTube.