Finanzbildung für alle: Barrierefreie Kurzvideos in Österreichischer Gebärdensprache

Die Österreichische Nationalbank setzt auf Inklusion in der Finanzbildung: Gemeinsam mit WITAF veröffentlicht sie neue Reels, die in Lautsprache und Gebärdensprache erklärt werden. Gehörlose Menschen können so ihr Wissen über Themen wie Inflation und Wirtschaftskreislauf erweitern.

Die Österreichische Nationalbank (OeNB) setzt sich aktiv für die Vermittlung finanzieller Bildung ein und fördert das Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge.

Zu diesem Zweck bietet die OeNB verschiedene Aktivitäten an, wie Workshops in Schulen, die Entwicklung von Unterrichtsmaterialien und die Produktion von Informationsvideos auf Instagram. Ziel ist es, den Umgang mit Geld und das Verständnis für Themen wie Inflation und den Wirtschaftskreislauf zu erleichtern.

Im Dialog zwischen OeNB mit WITAF entstand die Idee, die Instagram-Reels nicht nur in deutscher Lautsprache, sondern auch in Österreichischer Gebärdensprache (ÖGS) anzubieten. Sie decken grundlegende wirtschaftliche Begriffe ab, wie den Wirtschaftskreislauf und die Inflation. Dies ermöglicht gehörlosen und schwerhörigen Menschen einen gleichberechtigten Zugang zu wichtigen Finanzthemen.

Die ersten zweisprachigen Videos wurden bereits von Expert:innen der OeNB und Florian Gravogl, dem Projektleiter der WITAF-Mediathek, produziert. Florian Gravogl ist ein native signer, also jemand, der ÖGS als seine Muttersprache verwendet. Die Videos werden zusätzlich mit Untertiteln versehen, um das Verständnis weiter zu unterstützen.