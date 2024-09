Flashmob zum Internationalen Tag der Gebärdensprachen am Hauptbahnhof

Per E-Mail teilen

Am 23. September 2024 wird der Internationale Tag der Gebärdensprachen gefeiert. Dieses Jahr mit einer Aktion am Hauptbahnhof in Wien: Ein Flashmob, organisiert vom WITAF, der ÖBB und weiteren Partnern, soll auf die Bedeutung der Österreichischen Gebärdensprache aufmerksam machen.

WITAF

Am 19. Dezember 2017 erklärte die UN-Generalversammlung den 23. September zum Internationalen Tag der Gebärdensprachen. Er wird auch in Österreich seit einigen Jahren mit Aktionen begleitet.

Der Internationale Tag der Gebärdensprachen erinnert jedes Jahr an die Bedeutung der Gebärdensprache als Ausdrucksmittel und Kommunikationsform. Anlässlich des heurigen Internationalen Tags der Gebärdensprachen organisiert der Wiener Gehörlosenverein WITAF einen Flashmob am Vorplatz des Wiener Hauptbahnhofs.

WITAF-Obmann Manfred Schütz erläutert gegenüber BIZEPS die Motivation für diesen Flashmob:

Wir möchten verstärkt in der Öffentlichkeit darauf aufmerksam machen, dass die Österreichische Gebärdensprache, die seit 2005 offiziell anerkannt ist, immer noch nicht flächendeckend implementiert wurde – vor allem im Bildungsbereich, wo sie am dringendsten benötigt wird. Zudem wurden weitere Barrieren für gehörlose Menschen nur teilweise abgebaut, während sich einige sogar verschlechtert haben.

Nach dem erfolgreichen Event am Stephansplatz im letzten Jahr 2023 hat sich die Veranstaltung in diesem Jahr vergrößert und neue Partner gewonnen.

Am 23. September 2024 um 12 Uhr

Alle Interessierten sind heuer eingeladen, am 23. September 2024 um 12 Uhr am Wiener Hauptbahnhof (Vorplatz Nord) vorbeizuschauen und gemeinsam zu gebärden.

„Komm auch du vorbei! Wir werden gemeinsam gebärden, plaudern und fröhlich sein!“, lädt der WITAF herzlich ein.

Mit der ÖBB als Gastgeber und Sponsor ist ein wichtiger Partner hinzugekommen.

Zusätzlich unterstützen der Österreichische Gehörlosenbund (ÖGLB), equalizent und die Initiative MyAbility die Aktion.

Gemeinsam setzen sie ein starkes Zeichen für Inklusion und die Sichtbarkeit der Gebärdensprache in der Öffentlichkeit, wurde BIZEPS vom WITAF im Vorfeld des Flashmobs informiert.