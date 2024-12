Fluggesellschaft Delta führt barrierefreie Flugkarte ein

Delta bietet eine neue Flugkarte speziell für Menschen mit Sehbehinderungen an.

Delta Airlines

Eine Flugkarte zeigt Daten über das Flugzeug, den Startflughafen, den geplanten Zielflughafen, die Flughöhe, die geplante Flugroute und Ankunftszeit.

Die neue Flugkarte von Delta legt den Schwerpunkt auf Barrierefreiheit und bietet gleichzeitig die wichtigsten Funktionen. Die kontrastreiche Anzeige wurde speziell für Reisende mit Sehbehinderungen entwickelt. Das verbesserte Produkt stellt sicher, dass noch mehr Kund:innen in der Lage sind, die Flugkarte mühelos und unabhängig zu nutzen.

Zusammen mit dem Flugkartenanbieter FlightPath3D arbeitete die Fluggesellschaft eng mit ihrem Advisory Board on Disability zusammen. Sie stellte eine frühe Version der Karte für praktische Tests und Rückmeldungen zur Verfügung, die maßgeblich zur Verfeinerung des endgültigen Designs und der Funktionalität beitrugen.

„Als sehbehinderter Mensch ist es aufregend, dass Delta die Flugpläne für sehbehinderte Menschen zugänglicher macht“, so Thomas Panek, Vorsitzender von Deltas Advisory Board on Disability und Präsident von Guiding Eyes for the Blind und er fährt fort: „Indem Delta die Flugpläne für Sehbehinderte zugänglicher macht, verbessert das Unternehmen das Erlebnis für alle Reisenden.“

Was kann die neue Flugkarte?

Die Flugkarte wird ab sofort in mehr als 650 Flugzeugen der weltweiten Flotte der Fluggesellschaft eingesetzt. Zu ihren wichtigsten Funktionen gehören:

Kontrastreiche Darstellung: Helle Farben vor dunklem Hintergrund oder in Graustufen sorgen für maximale Sichtbarkeit und eine geringere Belastung der Augen.

Helle Farben vor dunklem Hintergrund oder in Graustufen sorgen für maximale Sichtbarkeit und eine geringere Belastung der Augen. Verwendung von Mustern und Texturen zusätzlich zu den Farben, um verschiedene Bereiche und Elemente auf der Karte zu unterscheiden.

zusätzlich zu den Farben, um verschiedene Bereiche und Elemente auf der Karte zu unterscheiden. Großer Text und Symbole: Alle Texte und Symbole werden größer dargestellt, sodass man nicht mehr blinzeln oder sich anstrengen muss, um Details zu erkennen.

Alle Texte und Symbole werden größer dargestellt, sodass man nicht mehr blinzeln oder sich anstrengen muss, um Details zu erkennen. Optimierte Informationen: Eindeutig beschriftete Kartenmerkmale wie Länder, Grenzen und Großstädte haben Vorrang, um die Übersichtlichkeit und Lesbarkeit zu verbessern.

Eindeutig beschriftete Kartenmerkmale wie Länder, Grenzen und Großstädte haben Vorrang, um die Übersichtlichkeit und Lesbarkeit zu verbessern. Steuerelemente zum Zoomen und Schwenken: Benutzer:innen können die Kartenansicht vergrößern/verkleinern und schwenken, um sie an ihre bevorzugte Perspektive und visuellen Bedürfnisse anzupassen.

Benutzer:innen können die Kartenansicht vergrößern/verkleinern und schwenken, um sie an ihre bevorzugte Perspektive und visuellen Bedürfnisse anzupassen. Sprachausgabe (in zukünftigen Versionen der barrierefreien Karte): Die geplante Sprachausgabe wird KI und Flugdaten nutzen, um Audio-Updates zu Ankunftszeiten, Sehenswürdigkeiten und mehr zu liefern.

Zusätzlich zur Flugkarte wird bei Delta auch das Unterhaltungsprogramm bei Flugreisen barrierefrei gestaltet: 100 % Untertitel bei allen Filmen und Serien und eine 40-prozentige Steigerung der audiodeskriptiven Inhalte im letzten Jahr.

„Delta weiß, dass der Weg zu einem barrierefreien Reiseerlebnis eine Reise ist, aber die Fluggesellschaft ist stolz darauf, sich in die richtige Richtung zu bewegen,“ heißt es auf der Internetseite der Fluggesellschaft.