FmB präsentiert neues Positionspapier

Im Positionspapier dokumentiert FmB die vielfachen Erfahrungen von Ableismus und Sexismus, mit denen Frauen* und Mädchen* mit Behinderungen konfrontiert sind — und definiert konkrete politische Forderungen.

FmB

Die Interessensvertretung FmB – Interessensvertretung Frauen* mit Behinderungen hat am 02.12.2025 ihr Positionspapier „Lebensrealitäten und Forderungen der Frauen* mit Behinderungen in Österreich“ vorgestellt.

Zu den zentralen Forderungen zählen barrierefreier und gendersensibler Gewaltschutz, flächendeckende Persönliche Assistenz, barrierefreie Gesundheitsversorgung, gleichberechtigter Zugang zu Bildung und Arbeitsmarkt sowie politische Teilhabe und gesicherte Interessenvertretung.

Das Papier wurde bei der Generalversammlung am 14.11.2025 einstimmig beschlossen.

„Unser Positionspapier fasst zusammen, was wir Frauen* mit Behinderungen brauchen: Empowerment, Platz an den Entscheidungstischen und politische Maßnahmen, die unsere Lebensrealitäten ernst nehmen“, sagt Heidemarie Egger, geschäftsführende Co-Vorsitzende von FmB.