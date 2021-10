Fonds Soziales Wien beendet Zusammenarbeit mit Fahrtendienstunternehmen Eiseler & Löffler GmbH

Per E-Mail teilen

Diese Information übersandte der FSW am 27. Oktober 2021 per Mail an BIZEPS - Zentrum für Selbstbestimmte Leben zur Weitergabe.

FSW

Ab 3. November 2021 können keine vom Fonds Soziales Wien (FSW) finanzierten Freizeitfahrten mehr beim Fahrtendienstunternehmen Eiseler & Löffler bestellt werden.

Im Detail führte die Leiterin Abteilung Mobilität & Transportdienste des FSW, Susanne Gabrle, aus: