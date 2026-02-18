FPÖ-Ragger: „Inklusive Gesundheitsversorgung endlich zur Selbstverständlichkeit machen!“

Zero Project im Parlament: Spanisches Erfolgsmodell „Programa ASI“ als Vorbild für die Gesundheitsversorgung lernbehinderter Menschen in Österreich

Im Rahmen der Auftaktveranstaltung des Zero Project am 17. Februar 2026 im Parlament stellte FPÖ-Behindertensprecher NAbg. Mag. Christian Ragger das Innovationsprojekt „Programa ASI – Asistencia Sanitaria Integral“ vor.

„Das von der spanischen Fundación Personas gemeinsam mit der Regionalregierung von Kastilien und Leon entwickelte Modell bekämpft gezielt jene Barrieren, mit denen Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen und Autismus im Gesundheitssystem täglich konfrontiert sind. Mit einer eigenen Card zur raschen Erkennung individueller Bedürfnisse, angepassten Einwilligungsformularen, digitalen Hinweisen im Spitalssystem und speziell geschulten Pflegekoordinatoren wird personenzentrierte Versorgung zur gelebten Praxis“, so Ragger.

„Viele Patienten mit Beeinträchtigungen können ihre Symptome, ihre Ängste oder ihre persönlichen Wünsche nicht ohne Weiteres beschreiben. Gleichzeitig fehlt es dem medizinischen Fachpersonal häufig an ausreichender Zeit, Schulung oder struktureller Unterstützung, um in einer zugänglichen und angepassten Weise zu kommunizieren. Dies kann zu Missverständnissen bei Diagnose und Behandlung führen, was auch gefährlich werden kann“, betonte Ragger.

Programa ASI zeige, wie durch klare Strukturen, Schulungen und innovative Instrumente echte Verbesserungen erzielt werden können. Bereits mehr als 3.000 Betroffene profitieren jährlich – ein Beweis dafür, dass Inklusion im Gesundheitswesen konkret umsetzbar ist.

Ragger lobte die Innovatoren für Ihr Engagement, sowie das Zero Project ausdrücklich für ihre internationale Vernetzungsarbeit, und forderte erfolgreiche Modelle wie Programa ASI auch in Österreich ernsthaft zu prüfen und voranzutreiben.

„Was in Spanien funktioniert, muss auch in anderen europäischen Ländern Schule machen. In der Inklusion braucht es praxisnahe Lösungen statt leerer Schlagworte. Dieses Projekt zeigt, wie tatsächlich das Leben von Menschen mit Behinderungen verbessert werden kann“, erklärte der FPÖ-Behindertensprecher.