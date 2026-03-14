FPÖ-Ragger: „Pflegegeldeinstufungen müssen fair, nachvollziehbar und bedarfsgerecht erfolgen!“

AK-Studie bestätigt Kritik von Antragsteller:innen an PVA-Begutachtung
Täglich wenden sich Mitglieder an die Arbeiterkammer Oberösterreich und schildern ihre Probleme in Zusammenhang mit Gutachten durch die Pensionsversicherungsanstalt (PVA). …
„Wer Pflege braucht, muss sie auch bekommen – Antrag zur Verhinderung falscher Einstufungen im Parlament eingebracht“
„Ich kann die Aussagen von Behindertenanwältin Christine Steger vollkommen nachvollziehen. Es ist nämlich eine Tatsache, dass die Kritik an der Struktur und Praxis der Pflegegeldeinstufungen immer lauter wird. So berichten Betroffene, dass ihr tatsächlicher Pflegebedarf bei der Einstufung nicht ausreichend anerkannt wird und viele Fälle erst über den Rechtsweg korrigiert werden können. Wir fordern schon seit Langem eine bedarfsgerechte, faire und nachvollziehbare Pflegegeldeinstufung. Bei der Einstufung von Pflegegeldbeziehern muss der tatsächliche Pflegebedarf vollumfänglich und transparent anerkannt werden. Wer Pflege braucht, muss sie auch bekommen. Alles andere wäre sozial ungerecht und für die Betroffenen schlicht unwürdig. Gerade in einem sensiblen Bereich wie der Pflege braucht es größtmögliche Transparenz, Verlässlichkeit und Gerechtigkeit im System“, sagte der freiheitliche Pflegesprecher NAbg. Mag. Christian Ragger zur laufenden Diskussion über eine Reform bei den Begutachtungen zu Pflegegeld, Invaliditäts- und Berufsunfähigkeitspension sowie zum Grad einer Behinderung.
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Das von Paravan entwickelte Space Drive System ermöglicht selbst Menschen mit schwerer körperlicher Behinderung das Autofahren, selbst bei geringen Restkräften, …
Seit 2014 greift das Format „Sendung ohne Barrieren“ wichtige Themen rund um Behinderung, Inklusion und selbstbestimmtes Leben auf. Erinnert wird …
„Christine Steger hat vollkommen recht: So wie das Begutachtungssystem derzeit funktioniert, kann es nicht weitergehen. Es braucht rasch strukturelle Änderungen, …
„Ich kann die Aussagen von Behindertenanwältin Christine Steger vollkommen nachvollziehen. Es ist nämlich eine Tatsache, dass die Kritik an der …
Ein Tab fürs HTML. Ein Tab fürs CSS. Ein Tab für die Textvorlage. Ich will nochmal sehen, wie die Homepage …
Kürzlich berichtete die ORF-Sendung „Bürgeranwalt“ über eine Heimbewohnerin mit intellektueller Beeinträchtigung, die eine Erwachsenenvertretung bei VertretungsNetz hat. Aus dem Mindestsicherungs- …
Barrierefreiheit sichtbar gemacht: Jede Woche ein Bild, das Erfolge feiert oder Hürden aufzeigt.
Diese Sitzbänke in einem Park in der Stadt Chile Chico in Chile haben wir bis jetzt auch noch nie so …