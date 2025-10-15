FPÖ – Stefan: „Novelle zum Erwachsenenschutzgesetz bringt keine signifikanten Verbesserungen!“

Nationalrat plant teilweise Rücknahme von Reformfehlern im Erwachsenenschutz
Betroffene müssen die Versäumnisse der letzten beiden Regierungen ausbaden
Keine Zustimmung der FPÖ gab es heute im Nationalrat zum Vorhaben der Regierung, Änderungen beim Erwachsenenschutzgesetz umzusetzen. FPÖ-Justizsprecher NAbg. Harald Stefan betonte, dass die wenigen kosmetischen Änderungen die Lage für die Betroffenen nicht besser, sondern nur ein Stückweit weniger schlecht machen würden: „In Wahrheit müssen die Betroffenen jetzt den Preis dafür zahlen, dass die Verlierer-Ampel und auch die schwarz-grüne Vorgängerregierung schlecht wirtschaften. Das ist traurig.“
Im Jahr 2018 wurde das Erwachsenenschutzgesetz novelliert. „Wir sind damals dem Grundsatz gefolgt, dass die Betroffenen möglichst selbstbestimmt leben können und Missbrauchsfälle so gut es geht vermieden werden. Deshalb haben wir festgelegt, dass die gerichtlich bestellten Erwachsenenvertreter alle drei Jahre überprüft werden. Im letzten Budgetbegleitgesetz wurde diese Frist aus Spargründen auf fünf Jahre erhöht. Auch wurde keine finanzielle Vorsorge für die Ausbildungen für Erwachsenenvertreter getroffen, weshalb jetzt Rechtsanwälte und Notare diese Arbeit übernehmen sollen. Die müssen nun ebenfalls die Versäumnisse der aktuellen und der Vorgängerregierungen ausbaden. Die paar kosmetischen Änderungen in der aktuellen Novelle sind bei weitem nicht genug“, kritisierte der freiheitliche Justizsprecher.
„Gemeinsam setzen ÖVP, SPÖ und NEOS einen wichtigen Schritt im Bereich der Erwachsenenvertretung, der mehr Möglichkeiten für Betroffene schafft und …
Änderungen im Budgetbegleitgesetz 2025, die den vom Österreichischen Behindertenrat stark kritisierten Rückbau von Errungenschaften im Erwachsenenschutz zur Folge hätten, wurden …
Groß war der Schock: Im Budgetbegleitgesetz 2025 wurden kurzfristig und ohne vorherige öffentliche Diskussion weitreichende Änderungen im Erwachsenenschutzrecht vorgenommen. Der Österreichische …
Mit 1. Juli 2025 sind die stark kritisierten Änderungen im Erwachsenenschutzrecht in Kraft getreten. Der Unabhängige Monitoringausschuss hatte bereits im …
Im Zuge des Budgetbegleitgesetzes wurden einige wesentliche Errungenschaften im Erwachsenenschutz wieder rückgebaut. Die wesentlichste Änderung: Gerichtliche Erwachsenenvertretungen werden nun nicht …
