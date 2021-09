Frankfurt plant feste Abstellzonen für E-Scooter

Für all diejenigen, die von wild herumstehenden bzw. herumliegenden E-Scootern geplagt und dadurch zum Teil erheblich in ihrer Mobilität eingeschränkt werden, gibt es nun einen Hoffnungsschimmer.

BIZEPS

In Frankfurt sei ein Fahr- und Abstellverbot in Fußgängerzonen geplant. Zudem soll es dort einem Bericht der hessenschau zufolge statt des sogenannten Free-Floating-Prinzips, bei dem jeder Nutzer sein Fahrzeug überall abstellen kann, in Zukunft feste Parkzonen für E-Scooter geben.

„Sie stehen an fast jeder Ecke in Frankfurt: E-Scooter. Oft auch dort, wo sie nichts verloren haben – mitten auf dem Gehweg, auf dem Fahrradstreifen, vor einem Ampelübergang. Dort werden sie zu Stolperfallen. Die Stadt will jetzt handeln“, heißt es in einem kürzlich veröffentlichten Bericht der hessenschau.