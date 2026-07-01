Franz Karl verstorben: Ein politischer Wegbegleiter von BIZEPS ist tot

Der frühere Wiener Landtagsabgeordnete und Gemeinderat Mag. Franz Karl, langjähriger Behindertensprecher der ÖVP Wien und treuer Unterstützer von BIZEPS, ist im Alter von 83 Jahren verstorben.

BIZEPS

Franz Karl wurde am 16. April 1943 in Klosterneuburg geboren. Nach einem Studium der Mathematik und Physik widmete er sich der Politik. 1987 zog er in den Wiener Gemeinderat und Landtag ein.

Viele kannten Franz Karl als Wiener ÖVP-Original, als Meidlinger Kommunalpolitiker und als engagierten Vertreter von Menschen mit Behinderungen sowie älteren Menschen.

BIZEPS-Ehrenmitglied

Für BIZEPS war Franz Karl ein verlässlicher Unterstützer der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung und ein Mensch, der konkrete Verbesserungen für Menschen mit Behinderungen nicht nur forderte, sondern auch politisch möglich machen wollte.

Bereits in den Anfangsjahren unterstützte er BIZEPS – Zentrum für Selbstbestimmtes Leben mit großem Engagement. 2006 erinnerte BIZEPS-Gründungsmitglied Martin Ladstätter daran, dass Karl als damaliger Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Muskelkranke dazu beigetragen hatte, stabile Strukturen für BIZEPS aufzubauen.

BIZEPS bedankte sich 2006 bei Franz Karl für diese jahrelange Unterstützung mit der Ehrenmitgliedschaft. Er war eigentlich ins BIZEPS Büro gekommen, weil er – ganz typisch für die Zusammenarbeit mit BIZEPS – mit einer Arbeitssitzung rechnete. Stattdessen wurde ihm überraschend die Ehrenmitgliedschaft überreicht.

Einsatz für Gleichstellung und Barrierefreiheit

Franz Karl stand BIZEPS über viele Jahre „mit Rat und Tat“ zur Seite. Aus Sicht von BIZEPS besonders hervorzuheben war seine politische Arbeit zur Durchforstung des Wiener Landesrechts nach behindertendiskriminierenden Bestimmungen sowie seine Unterstützung bei der Novellierung der Wiener Bauordnung.

Auch Bürgermeister Michael Ludwig würdigte 2024 bei der Verleihung des Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich Karls Einsatz für Menschen mit Behinderungen.

Ludwig hob insbesondere Karls Engagement für den Behindertensport hervor und erinnerte daran, dass Karl sich für eine finanzielle Basis für Sportler:innen mit Behinderungen stark gemacht habe. Ebenso wurde sein Einsatz für Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehr und gegen Diskriminierung von Frauen im Behindertensport hervorgehoben.

Engagement bis ins hohe Alter

Sein – teilweise auch pointiertes – Engagement als Präsident des Wiener Behindertensportverbandes und langjähriger Vizepräsident des Österreichischen Behindertensportverbandes (ÖVSV) begründete 2019 die Verleihung der Ehrenpräsidentschaft des ÖBSV.

Auch im Österreichischen Behindertenrat war er viele Jahre Vorstandsmitglied und blieb dem gesetzlichen Behindertendachverband bis zuletzt in der Funktion als Teil des Schiedsgerichts verbunden.

Aktiver Seniorenvertreter

Wesentlich war er auch in der Seniorenvertretung aktiv. Der Österreichische Seniorenrat trauert um seinen Vizepräsidenten; Karl stand auch dem Österreichischen Seniorenbund jahrelang als „höchst engagierter Vertreter der älteren Generation“ zur Verfügung.

Die Wiener ÖVP würdigte ihn als jahrzehntelangen Wegbegleiter, der sich mit großem Engagement für Meidling, Wien und zahlreiche ehrenamtliche Aufgaben eingesetzt habe. Auch sein Heimatbezirk Meidling trauert um eine prägende politische Persönlichkeit.

Vielen Dank Franz!

Für BIZEPS bleibt Franz Karl als jemand in Erinnerung, der Vertrauen schenkte, Strukturen stärkte und politische Arbeit für Selbstbestimmung und Gleichstellung unterstützte.

Sein Beitrag zum Aufbau von BIZEPS war kein symbolischer, sondern ein ganz praktischer: Er half mit, das Fundament für eine Organisation zu legen, die bis heute für die Rechte von Menschen mit Behinderungen arbeitet.

BIZEPS ist Franz Karl für seine jahrzehntelange Unterstützung dankbar und wird ihn als verlässlichen Wegbegleiter in Erinnerung behalten.

Siehe: ORF-Wien, Kurier, MeinBezrik