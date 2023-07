Frauen-Fußball-WM: Alle Spiele live in ORF 1

Vom 20. Juli bis 20. August 2023 u. a. mit den Expertinnen Viktoria Schnaderbeck, Lisa Makas und Elisabeth Tieber; Alina Eberstaller neue Kommentatorin - Service für hör- und sehbehinderte Menschen

BIZEPS

Es wird DAS sportliche TV-Highlight im Sommer, auch wenn das ÖFB-Team von Irene Fuhrmann die Qualifikation knapp verpasst hat: Die 9. Fußball-WM der Frauen findet von 20. Juli bis 20. August 2023 in Australien und Neuseeland statt und ORF 1 zeigt alle 64 Spiele live – mit Ausnahme der Parallel-Spiele am Ende der Gruppenphase, die in ORF SPORT + zu sehen sind.

Auf Grund der Zeitverschiebung sind die Spiele in Europa größtenteils in der Früh bzw. am Vormittag und frühen Nachmittag zu sehen. Das Eröffnungsspiel am 20. Juli in Auckland heißt Neuseeland – Norwegen, das Finale am 20. August wird in Sidney ausgetragen. (Der ORF-Übertragungsfahrplan)

Service für hör- und sehbehinderte Menschen

Bei den Übertragungen der Spiele der Frauen-Fußball-WM gibt es ein umfassendes barrierefreies Angebot – der Großteil der Spiele wird untertitelt und audiokommentiert. So überträgt der ORF das Eröffnungsspiel aus dem Eden-Park-Stadion in Auckland am Donnerstag, dem 20. Juli, genauso wie das Finalspiel im Stadium Australia in Sidney am 20. August in ORF 1 umfassend barrierefrei.

Zahlreiche Live-Spiele und Analysen sowie auch die jeweilige Vorberichterstattung zu den Spielen im Programm von ORF 1 werden im ORF TELETEXT auf Seite 777 und in der ORF-TVthek für gehörlose und hörbeeinträchtigte Menschen untertitelt.

Zudem werden in der Gruppenphase ein Großteil der Live-Spiele und alle Spiele in der Finalphase mit live gesprochenem Audiokommentar für blinde und sehbehinderte Menschen angeboten. Die erfahrenen Kommentatoren Gregor Waltl, Sebastian Aster, Johannes Karner, Peter Haas, Sebastian Kaufmann, Florian Haas und Clemens Draxler werden jeweils im Team die Geschehnisse am und rund um das Spielfeld nachvollziehbar darstellen.

Der Live-Audiokommentar ist über die Fernbedienung auf der zweiten Tonspur abrufbar. Die barrierefreien Sendungen sind auf der ORF-TVthek sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar.