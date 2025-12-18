Der Eurovision Song Contest 2026 sucht auch wieder Menschen mit Behinderungen als Freiwillige für Mitwirkung hinter den Kulissen.

ORF / Wieder Design Studios

Vom 12. bis 16. Mai 2026 findet der Eurovision Song Contest in Wien statt. Wer schon immer mal hinter den Kulissen eines großen und internationalen Musikevents blicken wollte, hat jetzt die Gelegenheit.

Wie auf der Internetseite des Österreichischen Behindertenrats berichtet wird, werden freiwillige Mitarbeiter:innen für den Eurovision Song Contest 2026 gesucht. Auch Bewerber:innen mit Behinderungen sind willkommen.

Freiwillige können in verschiedenen Bereichen mitarbeiten: Gäste und Delegationen betreuen, Besucher:innen informieren, Ablauf am Veranstaltungsort begleiten, Medien- und Social-Media-Bereiche unterstützen, Logistik, Transport und Nachhaltigkeit mitgestalten.

Voraussetzungen und Bewerbung

Volljährigkeit zum Zeitpunkt der Anmeldung

Gute Deutsch- und Englischkenntnisse, weitere Sprachen sind von Vorteil

Teilnahme an einem kurzen Casting

Verfügbarkeit von 27. April bis 17. Mai 2026

Für die Bewerbung braucht man ein kurzes Video und einen Lebenslauf. Für das Video kann ein Computer mit Kamera und Mikrofon, ein Smartphone oder Tablet genutzt werden.

Drei Fragen werden gestellt, um Motivation und Persönlichkeit zu zeigen.

Nach der ersten Runde werden geeignete Kandidat:innen zu einem persönlichen Casting in Wien eingeladen. Dort werden Sprachkenntnisse geprüft, Fotos gemacht und ein passender Aufgabenbereich festgelegt.

Je nach Einsatzbereich können zusätzliche Kriterien gelten. Für bestimmte ehrenamtliche Tätigkeiten wird ein Gespräch vor dem Einsatz geführt.

Bitte geben Sie Anforderungen zur Barrierefreiheit im Bemerkungsfeld an, damit ein geeigneter Aufgabenbereich bzw. Einsatzort für Sie gefunden werden kann.

Bis spätestens Anfang April 2026 erhalten Sie eine Rückmeldung, ob Sie als freiwillige Mitarbeiter:in teilnehmen können.

Bei der freiwilligen Mitarbeit erhält man kein Geld, ist aber unfallversichert, erhält Verpflegung sowie ein eigenes Outfit.

Franz-Joseph Huainigg, Beauftragter für Barrierefreiheit beim ORF, erklärt:

Der ESC soll möglichst barrierefrei und inklusiv werden. Dazu wäre es schön, wenn es auch Volunteers mit Behinderung geben würde. Ich glaube, es wird eine einzigartige Erfahrung.

Weitere Informationen zur freiwilligen Arbeit beim Eurovision Song Contest und die Möglichkeit, ein Bewerbungsvideo hochzuladen finden Sie auf der Internetseite des ORF.

Rückblick: Karin Ofenbeck war beim ESC 2015 Volunteer

Karin Ofenbeck hatte sich im Jahr 2015 als Freiwillige beworben und damals in BIZEPS berichtet:

1.500 Menschen taten es mir gleich und bewarben sich als freiwillige HelferInnen beim Eurovision Song Contest. Damit hatte wohl niemand gerechnet. Ausgerechnet war auch schnell, dass 1.500 BewerberInnen für 800 Plätze ein paar Menschen zu viel sind. In Folge mussten alle BewerberInnen ein Casting durchlaufen. Wir wurden in Einzel- und Gruppengesprächen interviewt und unsere Englischkenntnisse überprüft. Im April erhielt ich dann die freudige Nachricht, ich hatte es geschafft. Juhhhu!

Sie blickte nach der Veranstaltung in einem Artikel für BIZEPS ausführlich über ihr Erfahrungen zurück.

Gruppenbild 2015

Das Bild der 22. Woche aus 2015 bei BIZEPS zeigt rund 500 der Volunteers des Eurovision Song Contest 2015 auf der Bühne; darunter auch Karin Ofenbeck.